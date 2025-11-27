Martina Cao Sierra, al otro lado del cristal

A veces un simple destello evidencia lo oculto o anticipa lo que florecerá. Martina Cao Sierra peloteaba sin más contra el cristal. El mundo había empezado a desperezarse tras la pandemia. Las clases de pádel se habían reanudado en el Mercantil. Su hermana, Carmen, un lustro mayor, figuraba entre los alumnos que bullían en sus canchas. Martina, demasiado pequeña en apariencia, se entretenía alrededor. «Pero estaba todo el día con la pala», recuerda su madre, Isabel. Los entrenadores se fijaron en ella; en su agarre, el giro de su muñeca o la precisión de sus golpes.

–¡Pero esta niña! Para clase.

«A ella no le gusta que le manden, que le digan...», revela Isabel. Ese espíritu libre, sin embargo, ha asumido la instrucción con disciplina. Martina ha cruzado el cristal. En 2024 se proclamó subcampeona de España benjamín y campeona del Masters; en este 2025 figura séptima en el escalafón sub 12 de la Federación Internacional. Acaba de conquistar el FIP Valencia. Ajena a cualquier codicia, esta viguesa de 11 años aclara: «Me gusta conocer gente nueva en los torneos y jugar con parejas distintas».

Martina Cao. / Cedida

La inclinación se alinea con la necesidad. Sin tradición padelera en su hogar, más allá de alguna «pachanga» de su madre, Martina se ha internado prematuramente por la senda que la primogénita Carmen –subcampeona gallega cadete y campeona júnior– había desbrozado. Hoy alevina de primer año, en Galicia apenas dispone de rivales de su edad y ninguna a su nivel. En el escenario autonómico compite en infantil e incluso cadete.

Sin rivales en Galicia

Esa escasez de coetáneas obliga a la familia –también Pedro, el padre– a multiplicar los kilómetros por carretera. Martina cruzó por vez primera la frontera gallega con 9 años por acompañar a su hermana. Debutó en León, en el cuadro abierto de las benjaminas. Y esa experiencia se ha convertido en rutina por el sistema. Cada comunidad organiza tres torneos que clasifican para los estatales; conocidos estos como TyC Premium. La Federación Española reparte las plazas en función de criterios como el número de parejas. Galicia no alcanza el mínimo en alevín. Martina se ha acostumbrado a batallar por tierras leonesas y castellanas.

Los éxitos, dorados y argénteos, han ido llegando, incluyendo la victoria en un Tyc Premium III en 2024 o la segunda plaza en el Masters de Portugal además de los mencionados. Es ese acceso a los torneos FIP lo que ha supuesto un nuevo salto en este 2025. Martina ha conquistado ese triunfo en Valencia casi como una evolución lógica en el proceso. Ya había sido finalista en los de Portugal y Burgos.

La itinerancia se sostiene sobre la intendencia. Wilson se ha convertido en su patrocinador deportivo. Proporciona ropa, palas y paleteros. Responsables del centro de fisioterapia Máis Saúde se entusiasmaron con su juego y por su mediación se incorporó también la tienda 24 horas Open World. Isabel, por su parte, ha ido recolectando otros apoyos a base de enviar sin desmayo correos y mensajes de Instagram: La Bodeguilla de Ari, Policlínica Miriam Paz, Bleu Maison, la serigrafía gratuita de Entreideas... «La federación debería apostar por la cantera y echar una mano a niños que parecen tener futuro», lamenta, con todo. «Muchas veces no ha estado a la altura».

Martina se centra en la tarea que le atañe. «Sale a la pista y se la come. Sabe competir. Si va perdiendo o las cosas no salen como ella quiere, no se frustra», agradece la madre. «Igual es por la edad».

–Ya está, al siguiente –exclama Martina en esas ocasiones.

«Es talentosa y explosiva, muy alegre y muy buena compañera», destaca Sabela Barciela, que comparte la tutela técnica de Martina con Juan Bugarín y Jaime Carrera. «Lucha, aprieta y se transforma cuando entra en pista. No tiene nada que ver con cómo es fuera. Es capaz de competir con cualquiera por la garra que le pone, a veces en exceso», completa Carrera.

Vera Domínguez y Martina Cao, en Valencia. / FIP

«Jugar con parejas distintas», había destacado Martina entre los alicientes. Es lo propio del mundillo y más en su caso, sin alternativas próximas. Ha tenido socias de León, Salamanca y Granada. Pero a ella le apetecía probar con la castellonense Vera Domínguez; su vérdugo en la final del Campeonato de España de 2024 y a la vez una de sus grandes amigas en el circuito. «Siempre habían querido jugar juntas. Fuimos a Valencia a probar cómo encajaban en la pista». El éxito en ese FIP Promises Sportcity Massanassa confirma la compatibilidad. El plan incluye que se estabilicen como tándem en 2026.

Es el pádel un deporte complejo, que aboca a encrucijadas tempranas. Iago Fuertes, el naronés de 15 años campeón del mundo, se ha mudado por ejemplo a la academia Nox de Barcelona. En casa de los Cao Sierra no tienen prisa: «Ahora mismo es el deporte que Martina quiere hacer. Igual en dos o tres años dice que no desea seguir con el pádel o igual sufre una lesión y tiene que dejarlo. La vida da muchas vueltas», reflexiona Isabel, que la pretende feliz a ambos lados del cristal. «Aún es muy pequeña. Lo primero son los estudios. Está muy bien que haga deporte e ir a competiciones le ayuda a despejar la mente. Mientra podamos ayudarla haremos el esfuerzo. Habrá que ir paso a paso».