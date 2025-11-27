La noche en la que el Betis ganó y perdió a Isco y Amrabat en la antesala del derbi

Las gradas del estadio de La Cartuja con 46.170 espectadores se quedaron completamente paralizadas a los dos minutos de partido entre Real Betis Balompié y Utrecht FC. Isco Alarcón y Sofyan Amrabat chocaron al ir a por el balón. El marroquí de cara para golpear a puerta y el de Arroyo de la Miel de espaldas para controlarlo y continuar la jugada.

La fortuna fue esquiva para ambos y terminaron pidiendo el cambio tras probarse. El malagueño salió y lo intentó y se dio cuenta él mismo que no podía seguir. Directo al vestuario y sin apoyar se fue el costasoleño.

En el 9' indicó que no podía más Isco, y seis más tarde fue Sofyan Amrabat el que vio que algo no iba bien. Nelson Deossa y Pablo Fornals fueron los que sustituyeron a los dos.

La temperatura y los dos mazazos anímicos fueron puñales de hielo que también afectaron al verde, con un Betis dubitativo en salida, intentando recomponerse a la situación e imponerse a un Utrecht que únicamente la tuvo en las botas de Souffian El Karouani, encontrando una respuesta certera de Álvaro Valles para mantener el 0-0 en el electrónico.

Replicó el conjunto de Manuel Pellegrini, en una primera parte con muchas interrupciones y poca continuidad en el juego, por medio de Cucho Hernández en el 24'. El colombiano recibió de Fornals en una contra clarísima y el balón le quedó algo atrás, dificultándole el remate. Sorteó a Brouwer pero ya había un zaguero neerlandés bajo palos.

Fuegos de artificio en un Betis que quiso, que se repuso y se hizo con el mando ante los de Ron Jans, pero que no era capaz de atacar la meta del equipo tulipán, replegado y esperando sus opciones a la contra.

No fueron excesivas las llegadas del cuadro verdiblanco, pero sí efectivas. Todas tuvieron sello colombiano, con Deossa intentándolo cada vez que pudo y con el Cucho anotando a la segunda que tuvo.

Apareció Antony, que estaba firmando una primera parte discreta para presionar un balón a la defensa del Utrecht, ganárselo forzando el error y perfilándose para meter un balón por delante al cafetero que cabeceó al segundo palo abajo.

Tras un largo descuento, en el que Brouwer le dio un rodillazo a El Karouani en la frontal teniendo que ser sustituido el marroquí, Nenad Minakovic indicó el camino de los vestuarios.

La tónica del final del primer tiempo se repitió a la vuelta de vestuarios. Pellegrini, con dos cambios hechos, no quiso alterar más el verde y la apuesta por mantener lo que estaba viendo le salió de cara.

En el 50', Abde se perfiló en la frontal tras recibir un balón de Fornals y le pegó con dureza al primer palo, haciendo imposible que Brouwer pudiera alcanzar el esférico. 2-0 y, a priori, partido encarrilado.

Ez Abde celebra su gol con Antony en el Betis-Utrecht de Europa League. / José Manuel Vidal / EFE

Exactamente, eso debió pensar 'El Ingeniero' hasta que Álvaro Valles, fuera de posición, se vio sorprendido por Miguel Rodríguez desde el centro del campo y descontó para el Utrecht.

Si el gol en el 55' no sirvió para que los verdiblancos espabilaran y no dieran por ganada la contienda, iban a tener un susto mayor cuatro más tarde. Derry John Murkin intentó un pase en profundidad pero Gjivai Zechiël estaba en posición de fuera de juego y al devolverle éste la pared finalizó en la red de Valles. Gol que dio en el campo Minakovic y que al ser llamado por Markovic en el VAR modificó su decisión.

Se salvó el Betis en un duelo que empezó a ser pesado por momentos a pesar de tener el control del juego. Pedía cambios el equipo en el verde, rompiéndose el choque con el paso de los minutos. Pellegrini, siempre pensando en mantenerse con once, no quería agotar la ventana restante sabiendo que siempre puede haber un problema en portería y ha de contar con ello.

Finalmente, pasado el 80, 'El Ingeniero' terminó de mover ficha con las entradas de Chimy Ávila y Pablo García por Cucho y Abde. Descanso merecido a los titulares y autores de los dos goles del Betis.

En el descuento la tendría el canterano de Alcosa tras un balón filtrado, pero Brouwer se hizo grande para impedir el tercero.

Ganó el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, con algo de suspense, y escala hasta la quinta posición de la liguilla de la Europa League con once puntos y es uno de los tres equipos invictos de la competición con Friburgo y Ferencvaros, cuarto y sexto, respectivamente.

El resultado fue el esperado, pudo tener mayor tranquilidad en el final, pero el chileno logró lo que quería y lo que la misma afición demandó en tono negativo en la pasada temporada por no rendir en la fase inicial de la Conference. La nota negativa, que hay un derbi a la vuelta de la esquina, este domingo 30 de noviembre, partido importante en lo emocional y en la lucha por los puestos Champions, y dos puntales han caído y, seguramente, no puedan estar. Un infortunio quiso que Isco y Amrabat chocaran a los dos minutos y ambos cayeran lesionados.

El pase de ronda en Europa es importante, pero ahora mismo el bético lo único que quiere saber es cómo están los lesionados. Según informa la entidad verdiblanca, Isco Alarcón, en una primera valoración, tiene una contusión fuerte y una herida a la altura de la tibia en su pierna derecha. Este viernes se le harán pruebas. Sofyan Amrabat tiene un golpe fuerte a la misma altura de su pierna derecha.