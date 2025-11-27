Malos tiempos para el Ludogorets

Acostumbrado a ganarlo todo en Bulgaría en la última década, el Ludogorets afronta momentos complicados, de incertidumbre, debido a los malos resultados que viene cosechando este curso que le han llevado a alejarse hasta los 11 puntos del primer puesto de la liga búlgara y a figurar en el furgón de cola en la Liga Europa: ocupa la trigésima plaza, con 3 puntos en las cuatro primeras jornadas.

Este mal arranque de temporada ha llevado al club a apostar por un cambio de entrenador: el portugués Rui Mota ha pasado el relevo al noruego Per-Mathias Hogmo, un veterano técnico que alcanzó sus mayores éxitos en la selección noruega femenina (ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2000) y dirigió, entre otros clubes masculinos al Rosenborg y al Tromso.

El pasado fin de semana se estrenó con victoria al frente del Ludogorets, que se impuso a domicilio al Septemvri Sofía por 0-2, con goles del central portugués Dinis Almeida y del centrocampista búlgaro Ivaylo Chochev.

En la plantilla del Razgrad, en la que están representadas muchas nacionalidad, también figuran los españoles Son y Pipa, que se desenvuelven por el lateral derecho. El primero, nacido en Sevilla, pasó, entre otros, por la Ponferradina antes de embarcarse en la aventura búlgara. Su compañero Pisa perteneció a la cantera del Espanyol. Por su parte, el zaguero Olivier Verdún pasó por la liga española. El francés perteneció al Alavés. Y el portugués Almeida nació en la localidad norteña de Esposende.

Como máximo goleador del equipo figura el búlgaro Chochev, con 9 tantos. Le siguen: Petar Stanic, con 3; y Tekpetey, Verdún y Erick Byle, con dos goles cada uno. En ataque, el Ludogorets cuenta también con el internacional suizo Duah. El mediocentro Petar Stanic figura como el mejor asistente, con 4 pases de gol. Chochev acumula 3.