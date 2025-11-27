Giménez derriba al Inter en el descuento

Estaba el Atlético masticando esa sensación, tan arenosa, de que el punto le sabía a poco. Por mucho que el rival fuera el Inter, doble subcampeón de Europa en los tres últimos años, una máquina competitiva en la Champions que hasta ahora había ganado sus cuatro partidos, aunque en la Serie A se le vean las costuras. Así estaba el Atlético, con un llenísimo y ruidoso Metropolitano ya empezando a pensar en el regreso a casa en el metro. No sabían que el postre era lo más sabroso del menú.

Como en los viejos tiempos, tan añorados, el Atleti encontró la gloria en los cielos. El descuento ya se había desplegado sobre el renovado (y precario) césped del Metropolitano cuando Giménez desató la euforia con su cabeza. La puso Griezmann desde la esquina y el capitán uruguayo reclamó para los suyos tres puntos que ponen a los de Simeone a un suspiro de garantizarse la clasificación.

Fue una noche que constató que este nuevo proyecto del Atlético progresa adecuadamente. Era el Inter una prueba importante, por su jerarquía y por su racha reciente, y los rojiblancos la superaron. Supo Simeone gestionar sus recursos y utilizarlos casi todos a lo largo del partido, cada uno en su momento. Una victoria de esas que, por agónica y por relevante, deja un sabor de boca estupendo.

A los nueve minutos, una internada del onmipresente y eléctrico Giuliano Simeone terminó en gol de Julián Álvarez, el décimo de la temporada para él, cazando un rechace en el área. Del intermedio regresaron con un remate de Barella al larguero y poco después anotando el tanto del empate, obra de Zielinski tras una dejada del gigante Bonny. Luego vendría Giméndez vestido de héroe.