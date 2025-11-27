Garcés: «Nos encantaría que Fer López volviese, pero es complicado»

El director de fútbol del Celta, Marco Garcés, reconoció ayer que les encantaría volver a contar con Fer López pero que lo ve «complicado» y que ahora mismo aún no tienen conversaciones abiertas sobre el canterano vigués con el Wolverhampton. Antes de partir hacia Bulgaria Garcés dijo que «nos encantaría que volviese, pero ellos hicieron una gran inversión e imagino que querrán rentabilizarla», ha comentado antes de zanjar el asunto dejando claro el deseo céltico de recuperar a su perla, aunque fuese en forma de cesión: «Nos vendría de maravilla».

Aunque no fue muy explícito se refirió también a la situacIón de Mingueza, cuyo contrato acaba el próximo mes de junio: «Nosotros siempre somos optimistas, estamos en conversaciones, esperamos poder acercarnos en los polos en los que estamos. Ya digo, permanecemos optimistas», señaló.

El responsable deportivo del Celta se felicitó por la convocatoria de Angel Arcos, un futbolista muy de su agrado al que ha definido como «descarado, encarador y vertical». Su llamada con el primer equipo, que ya se produjo en el partido de la semana pasada contra el Alavés, es otra muestra de la apuesta del club y de su entrenador por la cantera.

El directivo ha subrayado la «ilusión» con la que afrontan el choque, que les puede dar la clasificación virtual para la siguiente fase de la Europa League. Después del debut «quitarrisas» contra el Stutgart, el Celta ha ganado sus siguientes tres encuentros, a lo que se añade la mejora en LaLiga. «Estamos en el mejor momento, estamos encontrando respuestas al buen fútbol del principio de temporada», aseguró.