Un gaditano, cetrero del Ludogorest

Varios jugadores del Celta no quisieron perderse la ocasión ayer de fotografiarse junto a Víctor Barrios y el águila calva americana que cuida y adiestra para que el animal alce el vuelo en los prolegómenos de los partidos del Ludogorets, una actividad que llevan con mucho orgullo en el Benfica portugués. ‘Fortuna’ es el nombre del animal, con el que ayer posaron algunos célticos durante el breve reconocimiento del escenario del partido de esta tarde que el Celta realizó ayer nada más llegar a Razgrad. Pese al retraso de la expedición del equipo gallego, Barrios esperó a la llegada de sus paisanos, con los que departió durante unos minutos.

A Víctor Barrios, la cetrería le viene de familia, pues su hermano tuvo el honor de dirigir el primer vuelo de un águila en un estadio europeo. Fue durante la inauguración del Estadio de A Luz, reestrenado para la Eurocopa que Portugal organizó en 2004. En la capital lisboeta comenzó a trabajar Víctor con su hermano durante cinco años. A continuación, la familia Barrios de mudó a Italia para dirigir los vuelos del ave del Lazio, en el estadio Olímpico de Roma. Y hace unos años, el Ludogorets reclamó sus servicios para cuidar de ‘Fortuna’, el águila que esta tarde surcará el cielo de Razgrad antes de que el Celta dispute su primer partido europeo en territorio búlgaro.