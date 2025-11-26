Brillo gallego en el Campeonato de España de Taichí
Guadalajara acogió el Campeonato de España de Kung-Fu y Taichí. En esta última disciplina han participado varios vigueses (en la imagen) con singular éxito: Angeles Cristóbal Oya (2 platas, 2 bronces), Teresa Pérez Pérez (2 platas y 1 bronce), Guillermo Martínez Bermúdez (2 oros, 1 bronce), Carlos García Movilla (2 bronces), David Fernández Llamas (2 platas), Zana Jeftimijades (1 bronce) y Carlos Rigueira Argiz (1 bronce). Todos son discípulos de Antonio Domínguez, que es también el director nacional de arbitraje.
