El Madrid visita al Olympiacos de Mendilibar con la defensa diezmada

Malas noticias para Xabi Alonso. El Real Madrid ha viajado a Atenas en cuadro. De mañana se confirmaron las bajas de Thibaut Courtois y de Dean Huijsen, que se unen, en defensa, a las de Eder Militao, Antonio Rudiger y David Alaba. Un panorama complicado para el técnico, que solo podrá contar con Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Ferland Mendy. Todo apunta a que Carreras actuará de central junto a Asencio, o como alternativa recolocará a Tchouameni en el eje de la defensa.

Courtois no podrá participar en el partido ante Olympiacos porque el belga se marchó del entrenamiento en Valdebebas aquejado de una gastroenteritis que le impidió trabajar con normalidad. No se subió al avión que llevó a la expedición blanca a Atenas, dejando la responsabilidad a un Andreyi Lunin que no había tenido oportunidades todavía con Xabi Alonso.

Courtois había jugado todos los minutos oficiales de la temporada. 1.080 en los 12 partidos de Liga, 360 en los cuatro encuentros de Champions y los 540 de los seis del Mundial de Clubes. De hecho, en el último partido de Liga de Campeones, en Anfield ante el Liverpool, resultó decisivo para que los blancos no salieran goleados. Así que Lunin, que no ha disputado ni un minuto esta temporada, tendrá su primera oportunidad en Atenas. Se contaba con que debutase en la Copa del Rey, el 17 de diciembre, pero defenderá la portería en una competición, la Champions, de la que guarda grandes recuerdos como aquella tanda de penaltis en Manchester ante el City.

Tampoco está en la expedición un Dean Huijsen que se resintió de unas molestias y después de someterse a unas pruebas se ha confirmado que sufre una sobrecarga en el muslo izquierdo. Así que Xabi tendrá que rearmar una defensa de circunstancias para medirse al Olympiacos de Mendilibar, que ha empatado los dos partidos que ha jugado en su campo en Champions frente al Pafos (0-0) y al PSV (1-1).

Xabi Alonso compareció, en el día de su 44 cumpleaños, en la sala de prensa en el estadio del Olympiacos, el Georgios Karaiskakis. El tolosarra arrancó apuntando: «Necesitamos volver a saborear la victoria después de los últimos partidos». Sobre su experiencia en el banquillo del Real Madrid, en el que cumple seis meses desde que fue presentado el 25 de mayo pasado, afirmó: «Está siendo lo que esperaba, un trabajo muy exigente con momentos buenos y otros en los que tienes que generar una reacción. Pero estoy disfrutando todo el pack. Es un orgullo y un privilegio. Seguro que no soy el primero que tiene que convivir con estas situaciones y pienso en cómo lo llevarían Carlo o Mou».

Sobre la gestión del vestuario comentó que «gestionar las diferentes personalidades y sacar lo mejor de cada uno es tan importante como la idea futbolística, el trabajo táctico o el físico. He tenido que convivir con grandes personalidades en los vestuarios en los que he estado y son exigentes, tienen este tipo de personalidad que les ayuda a ser lo buenos que son. Mi trabajo es tenerles conectados».

Se le preguntó si ha recibido el apoyo explícito de Florentino Pérez con algún tipo de mensaje: «No es necesario. He hablado esta mañana con el presidente y también hablo con José Ángel (Sanchez, director general). El día a día es lo que nos hace estar comunicados».