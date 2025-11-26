Doble victoria del Traviesas y derrota del Ponteareas

Doble victoria del Traviesas. El equipo femenino ganó en OK Plata al Cambre por 2-0 en un partido que controló desde el inicio y en el que pudo obtener un resultado más holgado. Lo que sí logró el equipo masculino en OK Bronce al derrotar por 6-0 al Santutxu. En Plata Femenina, el Ponteareas cayó por 6-3 en Oviedo.