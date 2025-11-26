Feliz regreso de Coruxo Móvese

Coruxo Móvese, la carrera de orientación inclusiva que organiza la Fundación Isidre Esteve, cuya sede viguesa está ubicada en el Fit Center de O Vao, ha regresado. Participaron dieciséis equipos compuestos por personas con y sin discapacidad. «Hemos compartido recorrido, retos y muchas sonrisas», destaca Joan Barnada Rodríguez, responsable del centro puente junto a Sara Alonso.

Fiel al espíritu de la Fundación Isidre Esteve en Vigo, Coruxo Móvese ha vuelto a convertir la parroquia en un gran escenario deportivo inclusivo. Amigos y familiares han recorrido juntos diferentes puntos de Coruxo buscando balizas, superando pruebas y descubriendo rincones poco conocidos de su entorno.

«Estamos muy contentos con la participación. Por algunas dificultades no pudimos celebrar las dos últimas ediciones y esta carrera supone un reinicio para volver con fuerza y ofrecer otra vez a Coruxo un evento como se merece», ha señalado Barnada. «Más allá de la clasificación, esta es la fiesta de la Fundación Isidre Esteve en Vigo: deporte, inclusión y familia compartiendo la misma experiencia».

Reunión de los participantes. / Fit Center

Durante el recorrido, los equipos han tenido que superar pruebas especiales para ponerse en la piel de una persona con discapacidad, como un tramo de orientación para invidentes, otro en silla de ruedas y otro con tareas que requerían gran precisión de motricidad fina. Estos retos han permitido a los participantes experimentar, aunque sea por unos minutos, barreras con las que muchas personas conviven a diario.

«Te hace darte cuenta de lo que supone moverse con una discapacidad y valorar aún más este tipo de iniciativas», comenta un participante. «Hemos tenido balizas dentro del Lagares, hemos pasado por lugares de Coruxo que ni conocía y lo mejor ha sido compartirlo con mis compañeros. Ha sido divertidísimo». La jornada ha concluido con un ambiente festivo y regalos para todos.