Galicia ya tiene equipo para jugar la Copa de las Regiones

Diecisiete selecciones autonómicas, compuestas por jugadores no profesionales, pelearán en las sedes de Navarra, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña y Aragón por convertirse en uno de los ocho conjuntos que disputarán la fase intermedia el 28 y 29 de enero de 2026.

En primera fase, el torneo tiene formato de liga, con cinco grupos. La intermedia se resolverá en eliminatorias a un partido. Los vencedores se medirán en la fase final, del 27 de febrero al 1 de marzo, que determinará el representante en la UEFA Regions Cup. Galicia la conquistó en 2023.

Convocatoria. / Futgal

El seleccionador, Manolo García, ha convocado a los porteros Andrés (Gran Peña) y Ayoub (Viveiro) junto con Lucas Camba (Alondras), Lombao (Arosa), Achore (Montañeros), Enjamio (Boiro), Facu Moreyra (Boiro), Yosi (Boiro), Rachu (Noia), Axdri Rodríguez (Céltiga), Brais Vidal (Estradense), Óscar López (Estradense), Carabán (Estradense), Mati (Gran Peña), Noel (Cambados), Make (Villalbés), Dopico (Somozas) y Juan Cambón (Somozas).

Galicia se medirá a Andalucía el sábado (12.00), en el estadio no Mariano Haro de Becerril de Campos y se enfrentará a la anfitriona, Castilla y León, el domingo a la misma hora en La Balastera de Palencia.