El ‘top 8’ pasa por Londres

El Barça visita al Chelsea con el objetivo de conquistar Stamford Bridge y dar un paso de gigante para acabar la fase liga de la Liga de Campeones entre los ocho mejores. Y es que tras el 3-3 de Brujas, los azulgranas cuentan con un balance de dos victorias, en Newcastle (1-2) y en casa contra el Olympiacos (6-1), el empate en Bélgica y una derrota como local frente al PSG (1-2).

Por tanto, de ganar al conjunto londinense, encararían la recta final de la liguilla con diez puntos en su casillero y un calendario bastante favorable para evitar la eliminatoria de octavos de final.

El de Londres no parece un partido más para el Barça, que recupera a Joan García y a Raphinha y ha visto cómo Lamine Yamal parece haber dejado atrás la molesta pubalgia que ha lastrado su rendimiento en las últimas semanas. Con Pedri encarando la recta final de su recuperación, Flick recupera a Frenkie de Jong, otra pieza fundamental en el centro del campo.También a Marcus Rashford, baja ante el Athletic por un proceso febril.

Ante el Chelsea, el técnico alemán podría recuperar su habitual 4-2-3-1, devolviendo a Eric García al eje de la zaga como pareja de Cubarsí, lo que propiciaría el regreso al once de Marc Casadó y De Jong en el doble pivote. Con Fermín en la mediapunta, la única duda en ataque está en la banda izquierda, que se disputan Raphinha y Rashford. Ferran Torres, mientras, se perfila como referencia en punta.