Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Motociclismo

Piñeiro, campeón en la Challenge Moto Race

El vigués, uno de los protagonistas de la gala al haber ganado en minimotos

Luca Piñeiro, en la gala.

Luca Piñeiro, en la gala.

R. V.

El auditorio del Centro Príncipe Felipe de Pontevedra acogió la gala de fin de temporada de la Challenge Moto Race 2025. Es un campeonato organizado por VF Timing que consta de cinco pruebas por los distintos circuitos de la geografía gallega.

Luca Piñeiro Mosquera fue galardonado como campeón por segundo año consecutivo de la categoría de minimotos poniendo así el broche a su gran temporada . El piloto de 9 años ha firmado el pleno de «pole positions» de la competición y ha acumulado ocho triunfos, un segundo puesto y una no acabada por caída en un total de diez mangas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents