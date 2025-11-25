Motociclismo
Piñeiro, campeón en la Challenge Moto Race
El vigués, uno de los protagonistas de la gala al haber ganado en minimotos
El auditorio del Centro Príncipe Felipe de Pontevedra acogió la gala de fin de temporada de la Challenge Moto Race 2025. Es un campeonato organizado por VF Timing que consta de cinco pruebas por los distintos circuitos de la geografía gallega.
Luca Piñeiro Mosquera fue galardonado como campeón por segundo año consecutivo de la categoría de minimotos poniendo así el broche a su gran temporada . El piloto de 9 años ha firmado el pleno de «pole positions» de la competición y ha acumulado ocho triunfos, un segundo puesto y una no acabada por caída en un total de diez mangas.
- El buey irlandés se come al gallego
- La vida de una parroquia en torno a una calle carretera
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Inauguración del mercado de Navidad de Vialia
- El Concello de Vigo saca a subasta un edificio abandonado junto a los viejos juzgados por 570.000 euros
- Vialia y Bouzas estrenan mercado y luces navideñas
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- Sitúan en Cuba al profesor de Ourense fugado que violó a una alumna de 12 años