El Málaga contrata a Juan Carlos Andrés

Juan Carlos Andrés (Vigo, 1975) regresa a España para emprender una nueva etapa en su trayectoria profesional. El entrenador olívico, tras una breve etapa junto a Gabriel Raimondi en el América de Cali, se integra en el cuerpo técnico del Málaga.

Andrés va a ejercer como principal ayudante de Juan Funes. El granadino acaba de hacerse cargo del Málaga después de la destitución a comienzos de esta semana de Sergio Pellicer. Del vigués se espera que aporte «su experiencia y trabajo en el máximo nivel nacional e internacional».

El equipo blanquiazul confía remontar posiciones en la clasificación dando continuidad a la victoria que se logró por 3-2 sobre el Mirandés, con gol de Einar en el minuto 95, en el debut de Funes. El Málaga ocupa la decimotercera posición pero a sólo dos puntos de la zona de descenso en una categoría muy apretada.

Andrés ha trabajado a lo largo de su ya dilatada trayectoria tanto de primer entrenador –más de 500 partidos– como de ayudante –180–. Tras iniciarse en las categorías inferiores de Celta ha dirigido a equipos como Rápido de Bouzas, Alondras o Compostela. En máxima categoría formó tándem con Eusebio Sacristán en la Real Sociedad (2015-2018) y el Girona FC (2018-2019).

Juan Carlos Andrés inició su andadura internacional la temporada pasada como segundo entrenador del FC Arouca para después pasar al América de Cali.