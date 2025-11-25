El Delikia, ambicioso en 2026

El Club Deportivo Delikia presentó de manera oficial su proyecto para 2026. Una temporada llena de objetivos y que comienza con la unión del Club Deportivo Delikia con un nuevo patrocinador, Root Café, que se une a los que han renovado: Axa, Delikia, Aquarius, Howden y Cabreiroá.

En la presentación, a la que acudieron todos los miembros del club, se formalizó el nombramiento del nuevo embajador, Marcos González, considerado el mejor barista de España, que destacó la gran labor que se está haciendo desde el CD Delikia por el deporte inclusivo y su gran compromiso con los niños con diferentes capacidades.

Belia Méndez, subdirectora general de planes y programas de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta, destacó el «encomiable objetivo de apoyar y fomentar la integración e inclusividad a través del deporte».

Francisco Javier Parra, director territorial oeste de Axa España, destacó la importancia de apostar por proyectos como el CD Delikia. «Nuestro propósito es trabajar por el desarrollo de la sociedad protegiendo lo que importa y no se me ocurre nada mejor que esta acción».

El CD Delikia, con poco más de cuatro años de vida, cuenta ya con más de 250 socios y socias y ocupa el segundo puesto en el ranking gallego de triatlón y el puesto 6 en el ranking nacional. Celso Comesaña, su fundador, asegura: «Nuestra meta es convertirnos en un club deportivo referente tanto en atletismo como en triatlón, en su versión clásica y también en el deporte adaptado a través de nuestra escuela. Uno de nuestros objetivos es conseguir la inclusión real en el deporte de los niños con y sin discapacidad, inculcando nuestros valores».