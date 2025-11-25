La crisis del Madrid: «A Xabi se le ha puesto cara de Rafa Benítez»

El planteamiento de Xabi Alonso en Elche ofreció la imagen más caótica del Real Madrid de lo que va de temporada. El sistema defensivo fue desastroso, con tres centrales llegando tarde a las coberturas, los centrocampistas del Elche solos por la indolencia en el doble pivote de Ceballos y Arda Güler, y los carrileros superados, especialmente Trent.

El «¡normal!» que se leyó en los labios de Mbappé tras el gol del Elche expresa el sentir de un vestuario que no entiende a su entrenador y que ve cómo el equipo ha perdido cualquier identidad futbolística. Alonso ha desistido de su idea de asfixiar a los rivales en su área porque Kylian, Vinícius, Rodrygo y Bellingham no se comprometen en la presión alta y eso condiciona su planteamiento. En Elche nadie lideró tácticamente al equipo. Los de Sarabia le discutieron la posesión y dispararon 15 veces, seis entre palos, a un Courtois que recibió dos goles y salvó otros dos.

Mbappé encadenó su tercer partido seguido sin marcar.El francés ha dejado de aparecer en los espacios y abusa de pedir el balón al pie siendo el referente en punta. Kylian es el jugador más comprometido con Xabi, con el que tiene mejor química después de que el tolosarra le diera los galones desde el primer día. Bellingham es caso aparte. El inglés no está cómodo por más que Xabi lo sitúe en la posición en la que Ancelotti le convirtió en llegador de área.

El once inédito que Xabi sacó al Martínez Valero genera aún más dudas sobre el técnico. Florentino recela de su propuesta y ya le advirtió sobre la gestión de Vinícius. En Elche el brasileño completó su cuarta suplencia de lo que va de temporada. A su lado estaba otro rebelde:Valverde. El uruguayo es el jugador que más ha empeorado su situación con la llegada del nuevo técnico. A día de hoy solo Courtois mantiene su nivel y eso no es precisamente buen síntoma.

El vestuario sospecha de Xabi, Florentino recela de él y la afición ya habla abiertamente del relevo del tolosarra, que afronta este miércoles un examen en Atenas, donde se mide al Olympiacos. Muchos futbolistas no creen en el modelo del técnico porque no lo ven asimilable o porque exige mucho sacrificio sin balón.

Xabi está tocado, pero los jugadores también están señalados. Su falta de actitud empujó a Ancelotti fuera del Madrid y ahora va camino de hacer lo mismo con el donostiarra. «A Xabi se le está poniendo cara de Rafa Benítez», apuntaban desde el club tras caer en Anfield. Después de los empates en Vallecas y Elche, el Madrid de Xabi va a la deriva y al fondo se vislumbra el iceberg.