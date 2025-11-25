Fútbol sala | Segunda Femenina
Clau lidera la goleada del Bembrive con cinco tantos
Cuarenta y un segundos. El tiempo que duró la resistencia del Atlético Mercadal frente al vigente bicampeón liguero, el Bembrive FS. Balón a Clau, golpeo de derecha y gol. A 15:52 para el descanso, combinación entre la “9” y María González, con asistencia de ésta para el 0-2. A 15:10, la de Aldán firmaba el 0-3 tras asistencia de “Café”. Demoledor hat-trick en cinco minutos.
No hubo partido. La liga está ciertamente emocionante por arriba, con seis equipos peleando por las cuatro plazas de los play-offs de ascenso. Pero por abajo hay al menos cuatro conjuntos incapaces de dar respuesta a los equipos de la zona alta. Y el Mercadal es uno de ellos.
Media de 2,6 goles
Gael Madarnas pudo rotar a todas sus jugadoras --Marina Groba defendió la meta visitante en la segunda mitad-, Claudia Martínez elevó su media a 2,6 goles por encuentro (cinco anotados esta jornada) y ya supera la decena (13) para colocarse como segunda en la tabla de realizadoras, a uno de Alba García, del CD Segosala, que juega hoy domingo.
La jornada fue productiva para el equipo de la entidad local menor también a efectos clasificatorios. El Ence Marín perdió ante el Estrela Futsal (5-2) y las jugadoras que prepara Gael Madarnas se colocan a solo cuatro puntos de los play-offs. La derrota del Valdetires en Ferrol ante el Vilalba (0-8) confirma que son seis los aspirantes al ascenso: el asturiano El Gaitero Rodiles, el CD Segosala y los gallegos Estrela Futsal, Ence Marín, Vilalba y Bembrive).
2. At. Mercadal (0+2): Cristina Soriano; Saray Tello (1), Cristina Capo, Bárbara Quezada (1), Nicole Mariñelarena -cinco inicial-, Jacqueline Pérez, Jessica Guachichulca y Claudia Peral.
9. Bembrive FS (6+3): Patri Arruti; María González (2), Jessi Motato “Café”, Clau (5), Jessi Lores (1) -cinco inicial-, Marina Groba (p), Lucía Casal “Luca”, Antía Boullosa, Sabela Tenreiro, Lucía Osorio, María Vidal (1) y Laura Centeno.
Árbitros: Itziar Gómez y Javier Moreno (Menorca). Amonestaron a la local Quezada y a las visitantes Vidal y Centeno.
Goles: 0-1 (min. 1), Clau. 0-2 (min. 5), Clau. 0-3 (min. 5), Clau. 0-4 (min. 16), Jessi Lores. 0-5 (min. 16), María Vidal. 0-6 (min. 19), María González. 0-7 (min. 22), Clau. 0-8 (min. 24), María González. 1-8 (min. 24), Bárbara. 1-9 (min. 30), Clau. 2-9 (min. 40), Saray.
Incidencias: Polideportivo municipal D’es Mercadal, en Mercadal (Menorca). Décima jornada del grupo 1 de 2ª División.
