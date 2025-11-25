El Barça se estrella en sus despropósitos en Stamford Bridge

El Barcelona se contagió del catarro que arrastra Hansi Flick y no le aguantó el pulso al Chelsea en Stamford Bridge (3-0). Como si le faltara fuerzas, ofreció una versión de sí mismo debilucha y exangüe, necesitado de algo más que un antihistamínico para contrarrestar el poderío de los ingleses, quirúrgicos y brutales a la vez bajo el gobierno de Enzo Maresca. Una expulsión temprana de Ronald Araujo, otra vez él, marcó el inicio de la debacle, en la que Estevao demostró que el futuro le pertenece ante la presencia de Lamine Yamal.

El fútbol, a veces, no es solo un juego de errores sino de despropósitos. Una torpeza compartida entre Ferran y Koundé costó el primer gol. Una protesta innecesaria y una entrada de animal sin domar de Araujo sobre Cucurella provocó la expulsión y que el Barça se quedara en cueros. El uruguayo, como ante el PSG con el Barça de Xavi, dejó al equipo estirado en la carretera, en posición de ser atropellado, ante un Chelsea que es una roca. Lo pinchas y rompe la aguja.

Enredo ridículo

Nadie más intimidante que el ecuatoriano Moisés Caicedo. El suelo tiembla bajo sus pies. Él solo sería capaz de reducir un ejército mediano. Con el coste de su fichaje, 130 millones, se podrían comprar unos cuantos tanques, pero es cuestionable que resultaran más efectivos en una batalla abierta. Caicedo es un pánzer demoledor que sometió a De Jong, Eric Garcia y todo aquel centrocampista que Flick puso en el campo.

Le ayudó Enzo Fernández, que no fue barato tampoco (120 millones) y que demostró tener tantos tatuajes como recursos. Le anularon dos goles por fuera de juego en el primer tiempo, antes del enredo ridículo de Ferran y Koundé. El segundo tanto del Chelsea no fue un regalo. O sí, un regalo para la vista de Estevao, el prodigio brasileño que nació el mismo año que Lamine Yamal con solo tres meses de diferencia. Y el tercero, de Liam Delap, acabó de sepultar un partido de los azulgranas para olvidar. Una rabia: con la de momentos memorables que se han vivido en Stamford Bridge y jugar así.

Sin jerarquía de Lamine

Lamine Yamal y Estevao eran los cabezas de cartel del partido y Maresca permitió que pasara del márketing al campo. El español y el brasileño están llamados a marcar una era, pero se suponía que Estevao estaba aún en el horno, cociéndose. Pero cómo se deshizo de Cubarsí y de Balde en el segundo tanto antes de fusilar con la derecha va a estrechar las percepciones. Quizá no haya tanta diferencia entre ambos.

Lamine Yamal, en su primer partido contra un equipo inglés, no marcó jerarquía ante Estevao. Lo intentó. De hecho, empezó fresco, pero tuvo delante a un Marc Cucurella inmenso, que le activó el freno casi toda la noche. Acabó sustituido con la frustración grabada en la cara. Estevao, por su parte, ejerció de sastre, de los trajes que hizo. Stamford Bridge, siempre tan vociferante, disfrutó con su adolescente como un crío ante una pastelería. Lo despidió en el minuto 82 con ovación entregada.

Ritmo superior

Estaba más cantado que el ‘You’ll never walk alone’ que Flick volvería a recurrir a Eric Garcia como mediocentro después de la ovación que se llevó en el estreno del Camp Nou. Frenkie de Jong difícilmente podría sostener el fuerte con Olmo, el sacrificado, ante las bestias pardas del Chelsea de la medular. Y ni así. Lo de Araujo lo trastocó todo.

Con el 3-0 el Chelsea aflojó, con Maresca dosificando a algunas piezas capitales de su equipo, pensando en el partido contra el Arsenal del domingo, primero y segundo de la Premier, liga de un ritmo que, al menos este martes, está fuera del alcance de este Barça.