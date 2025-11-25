El Areosa inicia la venta del libro sobre sus 75 años de historia

Los responsables del Club Deportivo Areosa iniciaron la semana pasada en A Xunqueira la venta del libro en el que recopilan imágenes y vivencias sobre los 75 años de historia que la entidad cumplió en 2024. En la imagen, de izquierda a derecha y con varios ejemplares, posan Humberto (coordinador de Areosa y Comesaña, además de presidente de este último, que es club afiliado), Ángel Viñas (presidente de honor), Gerardo Sampedro (presidente) y los directivos Xocas y Guillermo Troncoso.