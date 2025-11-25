Fútbol
El Areosa inicia la venta del libro sobre sus 75 años de historia
Los responsables del Club Deportivo Areosa iniciaron la semana pasada en A Xunqueira la venta del libro en el que recopilan imágenes y vivencias sobre los 75 años de historia que la entidad cumplió en 2024. En la imagen, de izquierda a derecha y con varios ejemplares, posan Humberto (coordinador de Areosa y Comesaña, además de presidente de este último, que es club afiliado), Ángel Viñas (presidente de honor), Gerardo Sampedro (presidente) y los directivos Xocas y Guillermo Troncoso.
- El buey irlandés se come al gallego
- La vida de una parroquia en torno a una calle carretera
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Inauguración del mercado de Navidad de Vialia
- El Concello de Vigo saca a subasta un edificio abandonado junto a los viejos juzgados por 570.000 euros
- Vialia y Bouzas estrenan mercado y luces navideñas
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- Sitúan en Cuba al profesor de Ourense fugado que violó a una alumna de 12 años