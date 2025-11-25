Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Areosa inicia la venta del libro sobre sus 75 años de historia

Directivos del Areosa con ejemplares del libro.

Los responsables del Club Deportivo Areosa iniciaron la semana pasada en A Xunqueira la venta del libro en el que recopilan imágenes y vivencias sobre los 75 años de historia que la entidad cumplió en 2024. En la imagen, de izquierda a derecha y con varios ejemplares, posan Humberto (coordinador de Areosa y Comesaña, además de presidente de este último, que es club afiliado), Ángel Viñas (presidente de honor), Gerardo Sampedro (presidente) y los directivos Xocas y Guillermo Troncoso.

