El Villalonga recupera crédito
Roberto Lázaro estrena su etapa con victoria
Arousa
No sin nerviosismo, pero el Villalonga se ha aferrado a San Pedro para lograr tres puntos balsámicos ante el Sporting Celanova. Todo ello en un partido que supuso el debut en el banquillo local de Roberto Lázaro.
Los ourensanos metieron el miedo en el cuerpo en el tramo final, pero Martín apuntilló los tres puntos ya en el descuento.
