El Valinox Novás suelta amarras en el liderato

26-32 Ingenio - Valinox Novás

En el Pabellón Pedro Padilla se enfrentaban el Ingenio (segundo clasificado) y líder (Valinox Novás), en lo que se presentaba como el choque de la jornada. El conjunto de O Rosal salió muy bien a la cancha, concentrado y haciendo un gran trabajo en ataque, lo que le permitió ponerse por delante en el marcador casi desde los primeros minutos. Llegó a tener una distancia máxima de seis goles en torno al minuto 20 (9-15), pero en este tramo final antes del descanso, el Valinox Novás se descentró un poco y permitió al Ingenio recortar distancias para llegar al minuto 30 con un 15-18 en el marcador. En la segunda mitad, después de un inicio muy ajustado en el que incluso el Ingenio logró ponerse un gol arriba (21-20, min. 36), el conjunto dirigido por Guillermo Artime tomó el mando del juego de nuevo, para volver a ponerse por delante hasta alcanzar una distancia muy cómoda en el marcador, que en realidad no refleja lo vivido en la cancha, ya que fue un choque más igualado e intenso. En el aspecto positivo, destacar que el Novás hizo un muy buen partido, con fantásticas sensaciones para seguir creciendo día a día.

24-23 Granitos Ibéricos - Gáldar

El Granitos Ibéricos Carballal se reencontró con la victoria en su cancha, donde se está haciendo muy fuerte. En esta ocasión superó al Gáldar Gran Canaria, en un partido de dos caras. En la primera mitad, el conjunto local no estuvo acertado en ataque, cometiendo muchos errores de pase y lanzamiento, aunque la buena defensa le mantuvo vivo en el choque. Al descanso, 7-10 para los canarios. En la segunda mitad, el Carballal logró ajustar algunas cosas en su ataque y así consiguió el primer empate en el minuto 38 (14-14). A partir de ahí, el encuentro avanzó con continuos empates o ventajas mínimas, al principio de los canarios y a partir del minuto 55 de los locales (23-22). Y en este tramo final, jugó con más cabeza el Carballal, mientras que el Gáldar jugó muy mal su última posición, optando por un ataque muy corto cuando todavía quedaban segundos para madurar la jugada. Al final, enorme victoria viguesa, en la que hay que destacar la pelea de los jugadores del Carballal, que nunca se dieron por vencidos.

28-29 Reconquista - Lirón Teucro

En As Travesas el partido también estuvo muy igualado y se decidió por la mínima, pero en este caso a favor del conjunto visitante, el Lirón Teucro. El Reconquista de Vigo hizo una muy buena primera mitad, con una gran defensa en el bloque central y siendo efectivo en ataque, lo que le permitió llegar al descanso con un 18-14 a favor. Pero el inicio de la segunda parte de los vigueses fue horrible. El Teucro optó por una mixta sobre André y el Reconquista se atascó. Primero encajó un parcial de 0-4, en apenas 3 minutos y después no pudo meter un gol hasta el minuto 38 (19-18). A partir de ahí, el equipo local se desatascó y el partido avanzó muy igualado. A falta de 90 segundos, y con empate en el marcador, el Reconquista desaprovechó dos contras y en la última jugada, ya con 28-29 para el Teucro, el Reconquista marcó, pero la pareja arbitral anuló el tanto para señalar un golpe franco a favor de los locales, en una acción muy protestada por los vigueses.

27-31 Porriño - Tacoronte

Derrota del BM Porriño frente al Ciudad de Tacoronte, en un choque que sólo estuvo ajustado en los primeros veinte minutos (12-13). El equipo dirigido por Dani Benaches tenía problemas en ataque frente a una defensa canaria muy dura y permitida por los árbitros, por lo que optaron por jugar en superioridad en ataque y sin portero en busca de soluciones, aunque eso supuso algún gol en contra. Al descanso, 14-19. En la segunda mitad, el Porriño no fue capaz de recortar distancias para llegar al tramo final con opciones. La contundente defensa y la actuación de la portería canaria fueron decisivas.

29-35 Saeplast - Calvo Xiria

En el Polvorín, dolorosa derrota del Saeplast Cañiza frente al Calvo Xiria. El choque estuvo igualado durante casi toda la primera mitad (14-15, min. 23), pero esos minutos finales antes del descanso, los locales cometieron varios errores en ataque y el Xiria aumentó las distancias con rápidas salidas a la contra (16-20). Tras el paso por vestuarios, salió mejor el conjunto de Carballo, muy firme en defensa, y amplió las distancias a ocho goles (20-28, min. 43), obligando a la entrenadora Valeria Flores a solicitar tiempo muerto, tratando de cambiar el rumbo. Pero ya no fue posible y nueva derrota del conjunto de A Cañiza.