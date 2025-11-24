Balonmano | División de Honor Plata Femenina
El Rodavigo frena al Helvetia
Victoria meañesa ante un Rubensa diezmado
Mila Alonso
24-28
Helvetia Saeplast - Rodavigo
El Helvetia Saeplast Cañiza llegaba al choque reforzado por su última victoria frente al Getasur, pero sabiendo que la SAR Rodavigo es un equipo que siempre le incomoda mucho. Y volvió a suceder.
En la primera mitad la SAR fue mejor. El Cañiza optó por realizar rotaciones, para tener a todas sus jugadoras enchufadas, y el plan no salió como deseaban. Por su parte, la SAR estaba muy ajustada en defensa y fue capaz de frenar el ataque rival. Al descanso, 9-13.
En el segundo tiempo, el Cañiza salió mucho más intenso y logró llegar a los últimos minutos con opciones, gracias a su defensa con dos mixtas. Minuto 55, 24-25. En este tramo final, el choque pudo caer a favor de cualquiera de los dos equipos, pero estuvo más acertado el conjunto visitante, con Ángela Oliveira como máxima goleadora con 11 dianas.
26-34
Rubensa - Inelsa Asmubal
En Porriño, victoria clara del Inelsa Solar Asmubal Meaño, que cerró su victoria en el segundo tiempo. El Rubensa Indupor BM Porriño llegaba al choque absolutamente condicionado por las bajas, con sólo 7 jugadoras de Plata (el resto, del equipo de Autonómica y juveniles). El equipo local comenzó muy mal con un parcial de 1-4, que obligó al técnico Abel Estévez a pedir tiempo muerto (min. 5). Metió a alguna juvenil que dio frescura y el Porriño comenzó a competir, mientras que el Asmubal Meaño estaba un poco impreciso. Así se llegó al descanso con un 13-15, que mantenía a los dos equipos en el partido. Pero en la segunda mitad, el Meaño fue mejor desde el inicio y aumentó la distancia, para llegar al tramo final con el choque decidido. Hubo rotaciones y minutos para todas en el equipo de O Salnés, en el que destacó la portera Irene Ríos y la aportación de las juveniles.
