Rubén salva los tres puntos de un Atios que mantiene el paso firme

Importante victoria la lograda ayer por el Atios, que continúa ocupando el puesto de ascenso directo. El encuentro ante el Pontevedra B no era de los fáciles, ya que los granates necesitaban los tres puntos en juego para meterse en puestos de play off.

Tras el paso por los vestuarios, Ricardo adelantaba a los porriñeses. Reaccionó bien el filial granate, que quince minutos más tarde conseguía igualar el encuentro por mediación de Sebastián.

La alegría le duró muy poco al Pontevedra B, que cinco minutos más tarde encajaba el segundo gol. El Atios se mantuvo firme en la faceta defensiva, consiguiendo salvar la victoria.