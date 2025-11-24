Rubén salva los tres puntos de un Atios que mantiene el paso firme
El Pontevedra B disfrutó poco tiempo tras el empate logrado por Sebastián
REDACCIÓN
Pontevedra
Importante victoria la lograda ayer por el Atios, que continúa ocupando el puesto de ascenso directo. El encuentro ante el Pontevedra B no era de los fáciles, ya que los granates necesitaban los tres puntos en juego para meterse en puestos de play off.
Tras el paso por los vestuarios, Ricardo adelantaba a los porriñeses. Reaccionó bien el filial granate, que quince minutos más tarde conseguía igualar el encuentro por mediación de Sebastián.
La alegría le duró muy poco al Pontevedra B, que cinco minutos más tarde encajaba el segundo gol. El Atios se mantuvo firme en la faceta defensiva, consiguiendo salvar la victoria.
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- El buey irlandés se come al gallego
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- Inauguración del mercado de Navidad de Vialia
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Atracan el bar estanco del anuncio de la Lotería en Gondomar a punta de cuchillo
- La vida de una parroquia en torno a una calle carretera