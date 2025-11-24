El Portonovo toma aire

El Portonovo sumó un valiosísimo triunfo ante el Club Deportivo Moaña (1-2) gracias a una notable segunda parte en la que arriesgó y acabó consiguiendo la remontada en los minutos finales del choque. Un tanto de José Ramón en tiempo de descuento sirvió a los de Minso Vidal para llevarse los tres puntos y, de paso, asestar un duro golpe a uno de sus rivales directos en la lucha por eludir el descenso.

Fue un choque intenso, espectacular, con un primer periodo de toma y daca, en el que los dos equipos intercambiaron golpes y el balón se transitó con velocidad de un área a otra. Avisó el Portonovo en el minuto 4 y en el 6 no falló el Moaña con Curri aprovechando a la segunda un buen pase de Breixo.

Los visitantes, con la dupla Ventín-Lezcano brillando dispusieron de varias oportunidades para igualar, mientras que los moañeses tuvieron su mejor acción en un disparo de Dapiga. En la reanudación el Moaña pudo sentenciar en sus inicios antes de que el Portonovo adelantase líneas y se hiciese dominador del choque en busca del empate. Lo encontró tarde, en un remate de Jesús Barbeito a bocajarro. Curri erró en una acción similar y la puntilla llegó en el 94, con José Ramón anotando el 1-2 en una melé dentro del área.

FICHA TÉCNICA: