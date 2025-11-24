Los nuevos dueños del barro vigués

El Comesaña mantiene en lo alto la bandera del cross en Vigo. Ellos sostienen con vida el Memorial Belarmino Alonso que ayer celebró en el circuito próximo al Lagares su edición número 46. Con un número de inscritos modesto (sobre todo en las pruebas senior) y la inevitable presencia de la lluvia y el barro, los atletas lidiaron con el recorrido y ofrecieron un interesante espectáculo.

En la prueba femenina doblete de las corredoras de casa del Comesaña Sporting Club. Angela González se impuso con solvencia en la carrera por delante de su compañera Sofía Freaza. La ganadora completó el recorrido con un tiempo de 31:45 mientras la segunda lo completó con un crono de 33:29. El podio lo completó Leticia Barbosa, del Adas Cupa, que firmó un tiempo de 34:19. Tras ella más corredoras del Comesaña: Marta Fernández, Delia Villalba y la incombustible Soledad Castro que una vez más cumplió con su cita en el cross de su club de siempre. Se rumoreaba que tal vez fuese su última vez pero con Sole nunca se sabe.

En la carrera masculina, que tuvo mayor concurrencia en comparación con la femenina, la victoria fue a manos de un atleta independiente: Jorge Puig, que completó los algo más de ocho kilómetros de los que constaba el recorrido con un tiempo de 31:59. Tras él acabó Carlos Porto, de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, que paró el crono en 32:35. Completó el podio Hugo García, del Atletismo Portugalete, que acabó en un tiempo 33:12. Además se disputaron carreras de formación . Entre las victorias más destacadas están la de Laura Porto en la carrera sub 18 o el céltico Raúl Rial en la carrera de los sub20.