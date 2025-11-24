A Coruña contará con la oro Mundial Ryzhenkov

Gran ambiente en la ciudad herculina ante el acto final del A Coruña Náutical Festival, que de la mano del Club Náutico Marina Coruña y del Real Club Náutico de La Coruña, congregará en sus aguas a dos deportes náuticos el 29 y 30 de noviembre. El primero a nivel de la élite de las disciplinas del wakesurf y wakeboard. El segundo, a nivel de la base, con la vela de optimist que reunirá a 150 unidades de todo el noroeste, con representación de todas las flota desde el Miño al Eo y la participación de los que ya no son futuro de la vela gallega, sino una realidad palpable.

La noticia se hacía oficial este domingo, con la confirmación de la presencia de la vigente campeona del mundo de wakesurf Nina Ryzhenkova. Su presencia se une a la ya oficializada la pasada semana de la catalana Noah Tamaral, que es la subcampeona europea de wakeboard, galardón en el que lleva situada tanto en el 2024 como en el 2025.

Por el momento, el éxito está asegurado con la presencia de unos 25 riders de mucha calidad, con deportistas que ya saben lo que es ganar una medalla en un Campeonato de Europa o en un Mundial. Por ello, dado el gran nivel de las participantes, los organizadores programan una hora de exhibición de las estrellas de wakeboard y wakesurf en la zona de O Parrote entre las 12.30 y la 13.30 horas, antes de la que será la gran final.