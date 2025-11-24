La italiana Battocletti rompe dos décadas de dominio africano en Atapuerca

La atleta italiana Nadia Battocleti se ha proclamado campeona del Cross de Atapuerca con un tiempo 22:32, por delante de Sheila Jebet, con quién peleó hasta la última vuelta, cuando la italiana cambió de ritmo dejando atrás a la atleta africana, mientras que la tercera en esta prueba femenina fue Daisy Jepkemei.

La prueba se lanzó con un grupo de cinco corredoras destacadas en la zona de los 200 metros: Nadia Battocletti, Sheila Jebet, Daisy Jepkemei, Megan Keith y Majida Maayouf, y, desde los primeros compases, marcaron el ritmo de una carrera que prometía ser exigente.

Por detrás se organizó un grupo perseguidor encabezado por Naima Ait Alibou en el que también se mantuvieron las españolas Isabel Barreiro, Carolina Robles y Marta Serrano trabajando juntas para no permitir que la fuga tomara una ventaja definitiva.

El ritmo, cercano a 3:22, empezó a pasar factura, y fue Maayouf quien primero mostró síntomas de sufrimiento, cediendo terreno.

La última vuelta trajo el desenlace decisivo entre Sheila Jebet y Nadia Battocletti, que cambiaron de marcha, imprimieron un ritmo superior y abrieron una brecha insalvable. Antes de entrar en el poblado de Atapuerca (Circuito de Arqueología Experimental), la italiana se marchó y sentenció la carrera.

La italiana rompe la hegemonía de casi veinte años de dominio africano y añade un triunfo más a su gran palmarés de 2025 en el que ha sido plata en el Mundial de Tokio en la prueba de 10.000 metros y bronce en la de 5.000.

Masculina

El keniano Mathew Kipsang, con un tiempo de 20:05, se ha impuesto en la prueba masculina del 21º Cross Internacional de Atapuerca y en el que ha ganado con un potente sprint al burundés Rodrigue Kwizera en una carrera muy táctica.