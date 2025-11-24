El Gran Peña no puede con el muro

0. GRAN PEÑA: Andrés, Cantero (Rubio, min. 82), Odilo (Cellerino, min. 71), Ginto (Lago, min. 82), Antón, Fran López, Amet (Armada, min. 71), Mati, Fontán, Vila, Coira. 0. VIVEIRO: Ayoub, Nacho, Diogo, Franco, Cora (Koval, min. 79), Rolle, Giraldi (Lasande, min. 46), Esquerdeiro, Jacobo, Álvaro, Yanike (Carlos, min. 82). ÁRBITRO: Gustavo Vidal (Santiago). Mostró amarillas a los locales Martín Blanco (entrenador, Odilo, Cantero y Lago y a los visitantes Rubén Barrios (segundo entrenador), Lasande y Nacho. INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 12ª jornada de Liga de Tercera Federación, disputado en Barreiro. Césped en buen estado a pesar de la lluvia y entrada floja (poco más de 100 personas en la grada).

Empate sin goles ayer en Barreiro entre Gran Peña y Viveiro en un partido con pocas ocasiones de gol y que tuvo la polémica del gol anulado al conjunto local en el segundo tiempo.

Tras la victoria conseguida la semana pasada ante el colista, el conjunto de Lavadores quería sumar de tres para dar un salto en la tabla, pero el Viveiro es un equipo que se defiende bien, con mucho orden y lo demostró.

Así, la primera mitad casi careció de ocasiones claras. Aunque el Gran Peña quería asumir el mando del juego, eso no se veía traducido en llegadas a la meta rival. La primera fue para los visitantes en el minuto 31, con un buen remate de Rolle que despeja en una buena intervención Andrés y poco después (min. 33) fue Coira el que probó fortuna con un lanzamiento lejano y el meta visitante Ayoub despejó a córner, cuando parecía que se iba a inaugurar el marcador. Y este fue el balance ofensivo de ambos conjuntos en la primera mitad.

En la segunda parte, el equipo local dio un paso adelante y comenzó a llegar con más peligro. En el minuto 46, tras un fantástico centro de Antón, Fran disparó alto y en el 61 Odilo puso a prueba a Ayoub, que rechazó a saque de esquina. El conjunto local buscaba las bandas, con Marcos Fontán por la derecha y Ginto por la izquierda, tratando de llegar con más peligro, pero las ocasiones escaseaban.

Hasta que en el minuto 75 llegó la jugada polémica del partido. Tras un centro desde la derecha, Fran remató de cabeza al fondo de la red, pero el colegiado anuló el gol por una falta previa, que no en la acción del gol. Hubo muchas protestas, tanto en la grada como en el campo, ya que no entendían lo pitado por el colegiado Gustavo Vidal, pero la decisión ya estaba tomada y el gol anulado.

En el tramo final, muchas faltas, juego trabado y sin fluidez, hasta que, en el descuento, otra vez Fran estuvo a punto de adelantar a su equipo, pero nuevamente apareció la figura de Ayoub, que fue sin duda el mejor jugador de su equipo.