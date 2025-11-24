Festival de goles en el campo del Lourambal
M. Alonso
O Porriño
Victoria del Porriño Industrial sobre la bocina, en un partido absolutamente loco que los locales tuvieron perdido, ganado y empatado, según el momento del choque.
La primera mitad fue un poco sosa, con escasas llegadas, pero el Cented Academy. Pero en la segunda los goles fueron llegando uno tras otro hasta el tanto de Óscar.
