El Estradense amaga y el Arosa golpea para ganar

El Arosa recupera la segunda posición en una jornada propicia. No solo por su victoria, sino también porque todos sus compañeros en la zona noble no ganaron. Uno de ellos su rival, un Estradense que no plasmó en el marcador todo su dominio de la primera parte.

En el duelo de propuestas fueron los de A Estrada los que dieron primero. Capaces de colapsar la zona de creación local con una presión bien estructurada, al Arosa le estaba costando horrores hilvanar pases. Solo las situaciones a campo abierto parecían desahogar ofensivamente a los de Gonza Fernández, aunque sin la clarividencia necesaria.

Enfrente, los de Manuti encontraban espacios e ideas para llegar con marchamo de gol al área de los de A Lomba. La primera declaración de intenciones de cara al gol fue cuando Hugo Padín se internó por derecha en el área para ceder al segundo palo donde el zurdazo de Óscar López se encontró con la primera gran intervención de Chema Leobalde.

Un desubicado Arosa no estaba siendo capaz de generar el mismo caudal de fútbol que su rival. La demostración más evidente fue cuando el Estradense encadenó varios pases seguidos que terminaron con Mella habilitando la llegada de Gerard Puerto, que obligó con su disparo a Chema Leobalde a meter una gran mano arriba. El rechace cae a la zona de Hugo Padín que no acierta a mandarla a portería para alivio local.

Con un equipo arlequinado superado por la situación, el Estradense aún volvería a hacer más méritos para adelantarse en el marcador. Fue con Pedrosa como protagonista al recibir un balón de espaldas ya en el área, revolverse para zafarse del defensor y disparar excesivamente cruzado.

Que todo parecía cambiar tras el descanso quedó claro cuando Gabri Palmás se plantó solo en el área nada más arrancar la segunda parte, pero su disparo un tanto forzado lo sacó Isra. En la sucesión de córners posterior nada sucedió, pero sí en uno poco después en el que Pacheco porfió para recuperar un balón que parecía perdido y la puso en el segundo palo, tras tocar en un defensa, para que Rivera la empujara y hacer el 1-0.

El Estradense reaccionó al golpe. Pedrosa avisó con un disparo de mediocampo que se fue por poco ante un Leobalde adelantado del inicio de la misión del empate. Óscar López volvió a tener un disparo dentro del área fruto de la recuperada presión alta. Sin embargo, lo que llegó fue el 2-0 con un balón a la espalda de la defensa que habilitó a Gabri Palmás para marcar de tiro cruzado que se coló mansamente pegado a la cepa del palo con Isra superado.

Iñaki, primero, y Seijo ya en el descuento, pudieron hacer el tercero del Arosa que da un golpe de autoridad ante un rival directo.