Corbi perdona en el último suspiro

Valladares y Alertanavia protagonizaron un intenso derbi vigués en A Gándara, en el que las ocasiones brillaron por su ausencia aunque los visitantes dispusieron de la más clara de todo el encuentro en el último suspiro. Pero Corbi perdonó en ese postrero mano a mano ante Kevin y el partido finalizó con el empate sin goles inicial y un punto para cada equipo.

El derbi vigués presentó a dos equipos con apuestas bien diferenciadas. Por una parte, el Valladares quería tener la pelota y generar peligro desde la posesión de balón. Por la otra, el Alertanavia esperaba bien ordenado en defensa, esperando su oportunidad en alguna rápida salida a la contra.

En los quince minutos iniciales, la apuesta local parecía imponerse a la visitante, con Varo muy incisivo en la banda izquierda. Sin embargo, todas las opciones morían en las inmediaciones de Área del Alertanavia sin llegar a concretarse en verdaderas oportunidades de gol.

Con el paso de los minutos el partido se equilibró pero las ocasiones seguían sin aparecer y la primera mitad se saldó con un remate de Pau por encima del larguero en un saque de esquina como única acción destacada.

Tras el descanso, el partido parecía seguir con la misma dinámica aunque el Alertanavia ahora sí conseguía inquietar con sus rápidas salidas al contragolpe y, así, dispuso de dos buenas ocasiones.

El partido se abrió todavía más a partir del minuto 30 y ahí encontró también el Valladares sus oportunidades. Primero un un disparo alto de Varo desde la izquierda, luego con un lanzamiento de Mike al larguero desde la frontal y más tarde con una acción de Peke que terminó despejando el portero.

Sin embargo, en el último suspiro fue el Alertanavia el que dispuso de la mejor oportunidad para haberse quedado los tres puntos. Fue una pared al borde del área que dejó a Corbi solo ante Kevin pero el delantero visitante remató fuera con todo a favor para haber logrado el gol del triunfo.