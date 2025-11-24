Adrián Escudero y Leticia Diz completan su gran año

Gran mañana en A Guarda, con el Trail do Trega. Favoreció la meteorología, mucho más adecuada a esta época que la de mediados de octubre en el Trail Montes de Vigo. Hubo lluvia, se divisaba niebla en lo alto del Trega y algo de frío, aunque no tanto como en jornadas anteriores. Abundó la emoción, con llegadas muy apretadas en algunas categorías.

Pasadas las 10:00 se daba la salida al Gran Trail, de 18 km y 900 metros de desnivel positivo. Arranque explosivo del triatleta porriñés David González. Detrás, el luso Ricardo Esteves, que ya había demostrado estar en mejor forma en Vigo. El gran favorito, Adrián Escudero, no perdió la referencia hasta el km 8, cuando empezó a romper la carrera. Ya nadie lo amenazó (1:31.25). Cuarta victoria en la cuarta prueba de la Pontevedra Trail League 2025. Esteves (1:34.12) superaba a González (1:34.36).

Leticia Diz. / Pablo Saa Rodríguez

En mujeres, la vencedora de 2024, Ángela Castro, sorprendía tirando en la salida. Leticia Diz y Alejandra Sanromán esperaban su momento. A Ángela se le hizo larga la distancia –sólo corre trails en esta época, ya que es remera–. Sus dos rivales se jugaron la victoria en la bajada final. Diz, más rápida, ganaba (1:56.21) a Sanromán (1:56.26), con Ángela Castro en 2:00.18. Leticia Diz y Adrián Escudero ganan también la general de la Pontevedra Trail League, que se completa con las carreras de Monte Aloia (febrero), Muiños do Folón (febrero) y Montes de Vigo (octubre).

Salida del trail. / Pablo Saa Rodríguez

A las 11:00, turno del Mini Trail do Trega, con 12 km y 500 metros de desnivel positivo. El debutante Sergio Pérez (1:00.32) batía a José Mª Lorenzo por un segundo. El bronce, para Pedro Suárez (01:02.32). En el apartado femenino la veteranía se impuso a la juventud. Victoria de Águeda Ramírez (01:16.51) sobre la inglesa afincada en Mos Bryony Izzard, (01:16.51), que sufrió una caída durante la bajada. Elena Ribeiro entraba tercera a casi 5 minutos.