Cómoda victoria del Areas ante el Umia

Los inicios fueron de toma y daca entre ambos. Tras los primeros minutos de incertidumbre el Areas fue intenso y ocasionó más peligro que su rival. A los ocho minutos tuvo su primera ocasión clara con un lanzamiento a puerta de Javi Vila que sale desviado. Respondió el Umia tras una falta, en donde remata de cabeza Álex rozando la puerta ponteareana.

Sin embargo, a los 14 minutos, Antón cede a Charly y este conecta para Fer, que se va de la defensa y de tiro cruzado marca el primero de la tarde poniendo el 1-0 en A Lomba.

A partir de ese momento el Areas lo tuvo mucho más fácil, consiguiendo llegar al tiempo de descanso con dos goles más. La segunda parte fue mucho más cómoda, ampliando su ventaja.