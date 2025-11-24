El Choco remonta y sigue firme en casa
N. Cabaleiro
Redondela
Buscaba el Choco su quinto encuentro sin perder en casa pero dos despistes defensivos en los primeros compases del partido complicaban mucho las cosas a los redondelanos.
Porque el Tyde sacó el máximo partido y primero Juan y luego Rabadán, hijo del entrenador del Choco, ponían el 0-2 en el marcador.
Sin embargo, un error de Borja en un saque de esquina al acabar introduciendo el balón en su propia portería daba aire a los locales instantes antes del intermedio.
En la segunda mitad, el Choco incrementó su dominio en busca de la remontada. Graña, de penalti, lograba el empate. Iago, hijo de Pablo Couñago, la completaba y, poco después, Graña de nuevo certificaba el triunfo local con el cuarto tanto.
