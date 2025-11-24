El Celta regresa del parón en forma

85 CELTA FEMXA ZORKA: Rodríguez (5), Cabrera (10), Boquete (6), Kelliher (10), Menéndez (1) -cinco inicial- Vizmanos (12), Bermejo (19), Vidal (9), Thomas (3) y Salinas (5). 70 LIMA HORTA: Subirats (10), Rueda (17), Roig (6), Morales (7), Aguado (3) -cinco inicial- Escuder (19), Ripoll (6), Clark (2) y Barrientos (0). PARCIALES: 22-13, 24-20, 20-19 y 19-18.

El Celta Femxa Zorka regresó con buen pie del parón de selecciones. Cantero no quería que su equipo se confiara, y después de ver el partido no le faltaba razón. Lima Horta es un equipo difícil al que hacer frente. Defensivamente emplearon durante muchos minutos una defensa en zona que trató de ahogar a las viguesas. El marcador final deja claro que no lo consiguieron, pues los ochenta y cinco puntos de las viguesas así lo constata.

En ataque, muchos de los sistemas que utilizaban buscaban liberar a sus mejores tiradoras para lanzar de tres. Hay un dato que refleja este aspecto y es que de los veinte puntos que lograron en el segundo cuarto, doce de ellos fueron de triples. Al final, un diez de treinta dos que deja claro su sistema de juego.

En líneas generales, el Celta Femxa Zorka jugó ayer un buen partido a pesar de los cabreos de Cantero en determinados momentos. Un aspecto a destacar en el partido de ayer fue el buen partido de las segundas unidades. Fue el día de Martina Vizmanos, Sara Vidal o Paula Salianas. Posiblemente fue la mejor noticia del partido ya que por un lado confirma el paso adelante de las jugadoras y, por otro, que se puede contar con ellas.

Foto de familia mostrando el rechazo a la violencia de género. | Frederick Ortiz

En lo que se refiere al partido, el cuadro vigués lo dominó con relativa comodidad. A las viguesas le costaba frenar el juego ofensivo de las catalanas que siempre buscaban un tiro exterior y, defender tan afuera, nunca es fácil.

Los primeros diez minutos de juego finalizaban con nueve puntos de ventaja para el equipo entrenado por Cristina Cantero.

En los segundos diez minutos, el Celta llegaba a los trece puntos de diferencia, pero el equipo se relajó, aprovechando las catalanas la situación para anotar dos triples consecutivas, obligando a Cristina Cantero a solicitar un tiempo muerto para cortar el ritmo del Lima Horta. El partido se igualó, pero siempre con las viguesas por delante en el marcador. La situación volvió a la normalidad, llegando al tiempo de descanso con trece puntos de ventaja en el marcador.

El tercer cuarto no pudo comenzar mejor para el equipo entrenado por Cristina Cantero. Un triple de Thomas y una canasta de dos de Kelliher ampliaba la ventaja a los dieciséis puntos de ventaja. El partido estaba encarrilado, y las viguesas no bajaban la guardia, llegando al final del cuarto con catorce de ventaja, 66-52.

En los diez minuto finales, el Celta Femxa Zorka consiguió llevar el partido a donde quería. Fueron los mejores momentos de Deva Bermejo, que llevaba a su equipo a contar con diecisiete puntos de ventaja a seis minutos para la conclusión del encuentro.

Los minutos finales del partido transcurrieron sin demasiados contratiempos. La ventaja del Celta Femxa Zorka era lo suficiente holgada para no llegar con problemas al final del partido.

En la próxima jornada, el equipo vigués volverá a jugar el domingo, también a las 12.30 horas en el Pabellón de Navia. Será ante el Adareva Tenerife. El equipo canario cuenta con un balance de 4-4 y pelea por meterse en puestos de play off. El sábado, caían por dos puntos en su campo ante el Osés Construcción.