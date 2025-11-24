Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buen punto para el Val Miñor ante el Oviedo

Rosa Ribas

Val Miñor y Oviedo se repartieron los puntos en un partido en donde las condiciones climatológicas jugaron unpapel decisivo. Viento, frío y lluvia hicieron muy difícil jugar al fútbol, por lo que el empate sin goles se puede considerar como un resultado justo.

