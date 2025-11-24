Betis cede un punto al Girona y pierde a Antony para el derbi

El Betis empató 1-1 ante un Girona que sigue en descenso y, aunque se mantiene quinto, le frena en sus aspiraciones de luchar por una plaza ‘Champions’, en un partido en el que asedió sin éxito a su rival en la segunda mitad y que supuso un retorno agridulce para su capitán, Isco Alarcón, que jugó la última media hora tras tres meses y medio lesionado.

El primer tiempo fue igualado y en él el ucraniano Vladyslav Vanat adelantó al equipo catalán, aunque en el segundo igualó el argentino Valentín Gómez al cabecear un córner botado por Isco, y el asedio posterior sobre la meta del argentino Paulo Gazzaniga no le dio frutos por su falta de acierto.

El conjunto de Pellegrini jugó, además, el tiempo añadido con uno menos por la expulsión del brasileño Antony dos Santos, por una entrada peligrosa sobre Joel Roca, y se perderá el derbi contra el Sevilla del próximo domingo.

El Betis quedó algo tocado con el gol de Vanat, pero reaccionó pronto, retomó el control y dispuso de buenas ocasiones para empatar .

El segundo tiempo fue un monólogo del Betis ante un Girona reculado en defensa y sobrepasado. El gol llegó a balón parado, en el 75. Isco botó un córner que cabeceó, impecable, el argentino Valentín Gómez para restablecer la igualada.