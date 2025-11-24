El Alondras rompe con su mala racha a costa del Céltiga

El Alondras logró una victoria necesaria y sufrida ante un rival que llegaba en forma a lo que será la nueva casa de los cangueses, el Iago Aspas Juncal. No le sentaría nada mal el cambio de campo de juego a los locales, que consiguieron llevar el mando en gran parte del partido. Hubo que esperar casi media hora de juego para poder empezar a ver ocasiones de gol. Los primeros en dar un buen susto serían los visitantes, tras pescar de cabeza un balón suelto Adrián, que se le iba alto. Aún más clara para el Céltiga, la tendría Óscar, después de una buena combinación al borde del área, que terminaba con una buena intervención de Brais. Respondían inmediatamente los locales, con un remate de Manufre al larguero y poco después Martín Rafael con una clara ocasión que se le iba por poco. A poco de comenzar la segunda mitad, llegaba el único tanto de la lluviosa mañana. Lucas aprovechaba un centro de Barreiro para batir a Manu Taboas. Por debajo en el marcador los de A Illa, se estiraron un poco más en ataque. Álex dispuso de un mano a mano, pero se topaba con la mano salvadora de Brais. Jugada idéntica instantes después en la otra área, Javi Pereira no fue quien de superar a Manu Taboas. Se encareció un poco el encuentro con un parón por la lesión de Marcos. El Alondras perdió un poco el control, mientras el Céltiga buscaba un poco a la desperada al menos el empate. En el descuento Arnosi la tuvo, pero Kopa en última instancia le sacaba el balón de los pies. El partido iba a terminar con polémica, al anular el colegiado en la última acción del partido un gol al conjunto visitante por una posible mano. Tras las protestas de los arousanos el trencilla decidió dar por terminado la contienda. Este resultado rompe así la larga racha negativa del conjunto alondrista.