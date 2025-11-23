Un mal trago para empezar el Mundial

La selección española femenina de fútbol sala inició su andadura mundialista con una trabajada y valiosa victoria ante Tailandia (5-2), un rival que supo exprimir cada oportunidad y mantener la incertidumbre en el marcador hasta bien avanzada la segunda parte.

El éxito conseguido en el PhilSports Arena de Manila no fue fácil debido a que España, sobre todo en la primera mitad, no supo superar la presión alta de las asiáticas, que en dos recuperaciones de balón empataron a uno y a dos, con los goles de Jenjira Bubpha y Sasikarn Tongdee

El triunfo, logrado tras días marcados por bajas sensibles de Peque y Mayte y reajustes obligados, permite al conjunto dirigido por Clàudia Pons mirar al futuro con optimismo y la confianza propia de los equipos que saben sufrir, porque ya lidera el grupo B con 3 puntos, los mismos que Colombia.

El gol inaugural del torneo para España llegó en el minuto siete. La ourensana Vane Sotelo, en una acción individual por banda, se abrió hueco y armó un zurdazo imparable directo a la escuadra. La máxima goleadora de la historia de la selección hacía honor a su trayectoria. Un gol histórico: el primero de España en un Mundial oficial. Sin embargoa España le costó porque Tailandia igualó dos veces antes de que Laura Córdoba, la mejor de las españolas, abriese hueco con dos goles que tranquilizaron a la selección para poner el sello al primer triunfo.