El Coruxo vive su tarde más plácida

4 CORUXO: Ruiz Díaz; Roque, Borja, Álvaro, Naveira (Xavi_Cidre, minuto 63); Rares (Hugo_Rodri, minuto 63), Carlos Alonso (Juan Rodríguez, minuto 80); Añón (Javi_González, minuto 46), Guille Pinin, Mateo (Santos, minuto 46) y Sola. 1 SÁMANO: Hodei Oleaga; Álvaro Berzosa (Eduardo Dañobeitia, minuto 74), Deybi Ochoa, Jon López (Izan Coca, minuto 59), Álex Rasines; David Aguirre (Ander Castillo, minuto 59), Inai Veiga; Ander Lambea, César Jirón (Unai Fernández, minuto 84), Diego Marta y Markel Guilete. GOLES: 1-0, minuto 20: Añón. 2-0, minuto 34: Carlos Alonso. 3-0, minuto 57: Javi_González. 4-0, minuto 91: Javi_González. 4-1, minuto 93: Diego Marta

Hacía mucho tiempo que el Coruxo no vivía una tarde tan plácida en el campo de O Vao como la de ayer. La victoria ante el Sámano fue muy importante, ya que el equipo verde le saca seis puntos al puesto de promoción y siete al descenso. Un dato significativo para llegar al ecuador de la campaña con buena parte de la permanencia en el bolsillo. Después será el momento de soñar, aunque también es importante no alejarse demasiado de los puestos de play off, que ahora están a cuatro puntos.

Hacía más de tres años que el Coruxo no marcaba cuatro goles en el campo de O Vao. Fue un 15 de mayo de 2022 ante la Gimnástica Segoviana, a la que también habían derrotado por 4-1, con dos goles de Youssef y uno de Antón de Vicente y otro de Diego Silva.

La lectura que se puede hacer del partido, además de la importancia de los tres puntos en juego, es el paso adelante que ha dado el equipo. Cada vez comienza a parecerse más a aquel equipo que sorprendió en pretemporada. Poco a poco, el mensaje de Javi González cuaja en los jugadores, y eso se refleja sobre el terreno de juego, confirmando que la victoria de la semana pasada en Soria ante el Numancia no fue fruto de la casualidad.

Gandarillas disputa un balón durante el partido de ayer. / José Lores

El Coruxo fue ayer un equipo con personalidad. Desde el pitido inicial ejerció una presión sobre el Sámano que obligaba a los cántabros a jugar con una defensa de cinco para intentar frenar el juego vigués.

A pesar del dominio faltaban las ocasiones de gol que, al final, es la guinda del fútbol. La mejor ocasión fuer para Mateo Gandarillas a los diez minutos de juego entró por la banda derecha y quiso ser generoso, y en lugar de disparar a portería intentó pasar al otro lado, acabando el balón a córner. El gol de Añón sirvió para desatascar el juego ofensivo del Coruxo. A partir de ese momento comenzaron a llegar las ocasiones de gol. Con el Sámano metido en su área, los vigueses tenían mucho más fácil crear peligro.

Hasta tres claras ocasiones de gol tuvo equipo vigués antes de que llegara el segundo tanto del partido, esta vez por mediación de carlos Alonso, que remata de cabeza en el segundo palo un saque de esquina.

La segunda parte arrancó con una decisión insólita del colegiado del encuentro. A un metro de donde estaba situado, un jugador del Sámano le da una patada a un compañero y, ante la sorpresa de todos, el árbitro castiga al Coruxo con una falta en la frontal del área. Fue la mejor, y única ocasión del Sámano, pues el saque de falta iba directamente a portería sacando Esteban el esférico con mucho acierto.

Si el Coruxo dominaba el partido hasta ese momento, a partir de ahí el control fue mucho más claro. Santos y Javi González eran una pesadilla para la poblada defensa cántabra, que no podía evitar el tercer gol de los vigueses.

El Coruxo tenía el partido totalmente encarrilado, ya que Sámano tampoco contaba con muchos refuerzos en el banquillo, al no poder completar la convocatoria y en la misma contar con varios jugadores juveniles.

Javi González hizo el cuarto en el tiempo añadido.A penas quedaba tiempo, pero el equipo se relajó demasiado y el Sámano aprovechó una contra para marcar el tanto del honor a pocos segundos para el final. Una victoria que confirma el paso adelante del Coruxo.