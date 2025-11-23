El Coruxo no quiere confianzas ante el Sámano

Partido importante, el que afronta esta tarde en el campo de O Vao el Coruxo. El equipo entrenado por Javi Pereira busca una tercera victoria consecutiva que confirme la reacción del equipo y que le permita dar un paso importante para cumplir el primer objetivo, la permanencia. Y es que las cuentas están claras, y pasan por hacer un mínimo de veintidós puntos al final de la primera vuelta. Dieciocho puntos en juego hasta que llegue ese momento, y a los vigueses le faltan ocho, de ahí la importancia de los tres puntos en juego de esta tarde.

La semana de trabaja del equipo ha sido buena, y es que la victoria lograda en Soria ante el Numancia ha valido doble, confirmando que el trabajo realizado desde el verano está dando sus frutos.

El técnico solamente cuenta con la baja de Bernárdez por sanción, convocando al resto de jugadores en las instalaciones de O Vao, en donde facilitará la lista de jugadores que se vestirán de corto.

El Sámano llega a Vigo con la necesidad de sacar algo positivo, ya que están en puestos de descenso, pero a tan solo dos de la salvación. Todavía no han ganado lejos de su campo, y quieren lograr esta tarde su primer triunfo.

Javi Pereira, técnico vigués, apuntó que «el Sámano es un equipo muy aguerrido, muy agresivo y que va muy bien a la presión. Son muy trabajadores en todas las líneas, y no dan un balón por perdido. Va a plantear un partido seguro que muy difícil, muy complicado de jugar. Hacen daño mediante centros laterales. Aparte tiene recursos para la coordinación de balón, para el juego directo. Es un equipo bastante complejo. Personalmente me gusta bastante porque tiene muchos recursos. Además, es un equipo muy trabajador y muy solidario en todas las líneas».

Tanto el técnico como los jugadores hacen un llamamiento a los aficionados para que acudan a O Vao en este encuentro tan importante. «Toda ayuda es buena. Para nosotros el hecho de estar rodeado de gente es un plus muy importante y se agradece».

HORA: 17 horas.

CAMPO: O Vao.