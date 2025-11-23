El Celta vuelve a Navia tras el parón

Tras una semana de descanso, el Celta Femxa Zorka vuelve a la competición recibiendo en el pabellón de Navia al Lima Horta. Un partido importante para las viguesas, ya que un triunfo les permitiría seguir en la segunda posición, a tan solo una victoria de la primera plaza, la que da el ascenso directo a la máxima categoría.

El equipo entrenado por Cristina Cantero estuvo de descanso hasta el pasado jueves. Unos días en los que las jugadoras pudieron olvidarse de la competición, y que fue aprovechado por muchas de ellas para recuperarse de las molestias que arrastraban. Y es que no podemos olvidar que en la última semana de competición, disputaron tres partidos, con cerca de mil ochocientos kilómetros en autobús.

Una de las claves del encuentro será saber el estado del equipo tras sin competición la semana pasada. Cantero lo avisaba «afrontamos el partido, vuelta después del parón. El equipo está bien, hemos tenido algunas molestias que teníamos que recuperar después de los partidos consecutivos. Poco a poco vamos incorporando todas las jugadoras a los entrenos y espero que estemos todas en condiciones para el partido».

La entrenadora viguesa hacía un llamamiento «espero el apoyo de la afición, que la vamos a necesitar, porque Lima es un equipo muy competitivo, con jugadoras versátiles que nos va a complicar bastante. Están muy bien entrenadas y preparan cosas diferentes».

«A nivel defensivo», prosiguió, «tenemos que estar muy alerta a nosotras mismas y ser capaces de imponer nuestro ritmo de juego con uno de los grandes handicaps que nos está pasando, que es dominar nuestro rebote para no darse unas opciones. Espero que lo mejoremos respecto a partidos anteriores. No estamos para confiarnos porque hayamos ganado, sino que tenemos que seguir trabajando muy duro, picando mucha piedra».

HORA: 12.30 horas

CAMPO: Pabellón de Navia