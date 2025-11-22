Visita con trampa para el Vigo

El Club Vigo, flamante líder, tiene este fin de semana una visita con trampa a Las Palmas para enfrentarse al Gupane Guía, un recién ascendido que ha potenciado su plantilla para estar en la zona alta y tratar de asegurar la permanencia en un año de profunda remodelación de la categoría.Ocupa la sexta posición y llega a este encuentro después de vencer, con claridad, en su desplazamiento a Valladolid por un claro 1-3.

El encuentro se presenta igualado y difícil para los hombres de Diego Taboada, pero que llega a la cita con el refuerzo anímico que supuso el triunfo de hace una semana ante el Textil Santanderina que llegaba a Coia como líder pero fue superado en un gran partido por el club vigués.

En el vestuario del Club Vigo hay buenas noticias porque Dezuttere y el checo Kocvara están totalmente recuperados de las lesiones que han arrastrado últimamente y podrán participar en este transcendental encuentro, que de vencer los vigueses les afianzaría en la primera posición, ya que el resto de encuentros que se disputan este fin de semana en su mismo grupo pueden ayudar a que esta posición, de privilegio, pueda mantenerse durante más tiempo.

HORA: 19:00 (hoy).

PISTA: Beatriz Mendoza.