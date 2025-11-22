Oluwaseyi mantiene la racha del Villarreal y frustra al Mallorca

Un gol del nigeriano Tani Oluwaseyi a ocho minutos del final ha permitido al Villarreal lograr la victoria y mantener su excelente racha como local ante un Mallorca que plantó cara en la primera parte, para diluirse tras el descanso.

El conjunto castellonense, maniatado durante gran parte del encuentro por el buen planteamiento táctico del Mallorca, encontró tras los cambios realizados por Marcelino García la fórmula para derribar el entramado defensivo de su rival.

Gerard Moreno adelantó al conjunto castellonense, pero el Mallorca reaccionó de inmediato con un tanto de Samu Costa. Tras el intercambio de golpes, el partido se estabilizó, con un Mallorca que supo contener a un Villarreal que no logró sentirse cómodo en ningún momento.