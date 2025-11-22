El Valinox Novás juega en casa del segundo clasificado

Partido en las alturas en Las Palmas, donde el Ingenio, segundo clasificado, recibe al líder, el Valinox Novás. Ambos conjuntos están separados por dos puntos y es que el Ingenio sólo perdió el primer partido de Liga, precisamente en Vigo, frente al Reconquista. Desde ahí, todo victorias y buen rendimiento.

El Granitos Ibéricos Carballal juega en casa frente a otro rival duro, el Gáldar Gran Canaria, que además llega después de que se rompiese la racha de cuatro victorias consecutivas de los vigueses. Ambos conjuntos están igualados a puntos en la clasificación, siendo el Gáldar quinto clasificado y el Carballal, sexto.

En As Travesas se disputará otro fantástico duelo entre Reconquista de Vigo y Lirón Teucro, en un choque que, además del aliciente deportivo, tendrá un toque sentimental, ya que regresan a Vigo cinco jugadores que ha estado en la disciplina del Reconquista (Dani Pintus, Iago Vidal, Iago Rivas, Agustín Labartete y Pablo González). Víctor Garrido está pendiente de André, que lleva toda la semana sin entrenar y será duda hasta última hora. Además, Eber abandonó la disciplina viguesa para fichar por el Poio.

También jugará en casa el BM Porriño, que continua con problemas en forma de lesiones y gente con golpes. Se enfrenta al Ciudad de Tacoronte, un rival directo en estos momentos, en la lucha por escapar de la zona baja de la tabla.

En el Polvorín, el Saeplast Cañiza recibirá al Calvo Xiria, con la necesidad de sumar el segundo triunfo de la temporada para escapar del puesto de colista.

Partidos: Granitos Ibéricos Carballal-Galdar (20:00 hoy), Reconquista-Teucro (20:00 hoy), Porriño-Ciudad de Tacoronte (20:30 hoy), Ingenio-Valinox Novás (18:00 hoy), Saeplast Cañiza-Xiria (18:00 hoy).