Oluwaseyi mantiene la racha del Villarreal y frustra al Mallorca

Un gol de Tani Oluwaseyi a ocho minutos del final permitió al Villarreal lograr una sufrida victoria y mantener su excelente racha como local ante un Mallorca que plantó cara en la primera parte, pero se diluyó tras el descanso.

El conjunto castellonense, maniatado durante gran parte del encuentro por el buen planteamiento táctico del equipo balear, encontró tras los cambios realizados por Marcelino García en el tramo final del partido la fórmula para derribar el entramado defensivo de su rival.

El encuentro arrancó a un ritmo trepidante por parte de ambos equipos, que encontraron el premio del gol antes que el juego.El Villarreal fue el primero en golpear, en el minuto 6, por medio de Gerard Moreno, que logró cazar un rechace en el interior del área tras una dejada de Ayoze.

Sin apenas tiempo para digerir el gol, el Mallorca aprovechó una pérdida de balón del Villarreal en zona de riesgo para empatar por medio de Samu Costa, quien batió a Luiz Júnior con un disparo cruzado y ajustado al palo.

Tras el intercambio de golpes, el encuentro se estabilizó, ya que el Mallorca logró taponar todas las vías de creación del Villarreal, incluso con marcajes individuales como el de Maffeo sobre Moleiro.

El delantero del Mallorca, Mateo Joseph, tras encajar un tanto en el partido de la jornada 13 de LaLiga / Andreu Esteban / EFE

El conjunto castellonense, incómodo ante la enorme presión de su rival, cometió errores que pudieron costarle caro, como un mal pase de Luiz Júnior en la salida de balón, si bien el brasileño pudo enmendar su fallo evitando el gol de Mateo Joseph.

El Villarreal solo pudo sacarse de encima la presión balear en acciones individuales, como la protagonizada por Pépé, cuyo disparo salió cerca del poste.Más trabajo tuvo Luiz Júnior, al que amenazaron Virgili, tras un centro cerrado, y Mojica, en un lanzamiento de falta que se estrelló en el lateral de la red.

El equipo de Marcelino, incapaz de encontrar a sus atacantes y a sus jugadores de banda, quedó atrapado en la telaraña del Mallorca, que finalizó mucho mejor el primer tiempo.La última acción de mérito también fue del equipo balear, con un lanzamiento lejano de Antonio Sánchez que salió rozando el palo.

Tras el descanso, el Villarreal quiso agitar el partido desde el inicio y tuvo su primera opción con un remate de Comesaña que atrapó Bergström.

El equipo de Marcelino aumentó la velocidad en la circulación del balón y comenzó a encontrar espacios en ataque ante un Mallorca cada vez más hundido en su campo.

El dominio local, sin embargo, no se transformó en ocasiones de gol, por lo que Marcelino decidió refrescar su juego ofensivo con un triple cambio.

El Mallorca, sin capacidad de intimidar en la segunda parte, intentó recuperar el control del juego con la entrada de Darder, pero fue el Villarreal el que estuvo cerca del gol tras un remate a bocajarro de Mikautadze que Bergström salvó con el pie de forma prodigiosa.

En pleno dominio del Villarreal, el VAR salvó al Mallorca al corregir un penalti señalado por el colegiado por una falta que no existió de Raíllo sobre Gueye.

El conjunto de Marcelino encontró por fin el premio, con suspense, ya que el tanto fue anulado en primera instancia. Una asistencia de Buchanan fue aprovechada por Oluwaseyi para, tras un mal despeje de la defensa visitante, enviar el balón a la red de tacón.

Jagoba Arrasate movió el banquillo a la desesperada en busca del empate, pero el Villarreal, aunque con nervios y apuros, supo custodiar la ventaja para aumentar su racha en La Cerámica, donde no conoce la derrota esta temporada, y mantener el pulso en la parte alta de la clasificación.