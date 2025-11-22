Interesante jornada de derbis en Porriño y A Cañiza

Jornada de partidos de rivalidad gallega en la División de Honor Plata Femenina. El Rubensa Indupor BM Porriño recibe al Inelsa Solar Asmubal Meaño, mientras que en el Polvorín el Helvetia Saeplast Cañiza se enfrentará a la SAR Rodavigo.

En Porriño tenemos un duelo entre dos equipos de la zona medio baja de la tabla, pero que llegan en momentos diferentes. Mientras que el Rubensa Indupor BM Porriño, que tiene un punto más en la tabla, está pasando por un momento muy complicado, asolado por las bajas, el Meaño, que comenzó muy mal, ha ido mejorando sus prestaciones.

Por su parte, el Inelsa Solar Asmubal Meaño llega más animado después de haber ganado dos partidos y ver el objetivo de la salvación, encauzado. Saben que ahora tienen dos choques contra rivales directos (Porriño y Perdoma), que, en caso de victoria, les podría permitir ir con más tranquilidad al parón navideño. Además, sólo tienen la baja de Carolina Fajardo. El entrenador del Meaño, Juan Costas, cree que “si controlamos las pérdidas de balón y estamos compactas en defensa, podremos correr y tendremos nuestras opciones”.

En O Polvorín, el Helvetia Saeplast Cañiza, líder, recibe a la SAR Rodavigo. El conjunto local logró la semana pasada superar al Getasur y liderar así la clasificación en solitario, pero, como dice su entrenador Isma Lago “una vez llegamos, ahora tenemos que continuar, no fallar, y para eso tenemos que hacer un buen partido, asentado en nuestra defensa y con el apoyo de la grada”.

Mientras, la SAR afronta el choque tocada por las lesiones. Goretti sigue en recuperación, y va para largo, pero lo peor es que se han confirmado los malos pronósticos sobre la lesión de rodilla de Sara Vilaboa: Ligamento cruzado y meniscos.

Partidos: Rubensa Indupor Porriño-Inelsa Solar Asmubal Meaño (18:15 hoy), Helvetia Saeplast Cañiza-Sar Rodavigo (20:00 hoy).