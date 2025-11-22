España busca su primera estrella

El fútbol sala salda al fin una deuda con las mujeres. Treinta años después de que se disputase el primer Mundial masculino, la FIFA por fin organiza el primer torneo femenino. Una anomalía absoluta que al fin se resuelve. España ha sido una de las grandes perjudicadas por esta absurda discriminación porque la tres veces campeona de Europa ha sido durante mucho tiempo la mejor selección del mundo. Se han perdido muchos entorchados por el camino. El primero tratará de ganarlo ahora.

La selección española femenina de fútbol sala se estrena hoy y lo hace con un equipo mermado por las lesiones y con un indudable peso de Galicia que ha metido a cuatro jugadoras (Ale de Paz, Vane Sotelo, Marta López y Antía Pérez) en el equipo nacional.

Este es el primer Mundial que organiza la FIFA, después de que Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino fuese la encargada de organizar seis Campeonatos del Mundo entre 2010 y 2015, todos ellos ganados por Brasil.

El combinado nacional intentará romper esta hegemonía y convertirse en la primera campeona del mundo del fútbol sala femenino después de clasificarse de manera contundente a este Mundial, venciendo sus tres encuentros de clasificación frente a Finlandia, Polonia y Francia, mostrando mostró todo su potencial ofensivo, anotando 13 goles y encajando únicamente 2 tantos.

España tendrá que superar inicialmente en un Grupo B donde ha quedado encuadrado con Colombia, Canadá y Tailandia. La selección asiática será el primer rival del equipo español este sábado (12.30 horas) en el PhilSports Arena de Filipinas y, sobre el papel, se presenta como el equipo más complicado en una primera fase donde las dos primeras de cada grupo acceden a los cuartos de final.

Como campeona de las tres últimas ediciones de la Eurocopa Femenina, España se presenta como la gran favorita para lograr este Mundial juntamente con Brasil, pero el sorteo fue caprichoso y decidió que una de las dos podría no llegar a la final ya que se enfrentarían en unas hipotéticas semifinales.

La campeona de Europa llega a esta cita después de una preparación desde el pasado 2 de noviembre y dos amistosos ganados por goleada a Filipinas y Marruecos, pero con la mala noticia de las bajas de última hora de Patricia González ‘Peque’ y Mayte Mateo, lesionadas el pasado jueves en un entrenamiento.

La primera, capitana de la selección y segunda jugadora con más partidos sufrió una lesión muscular, mientras que su compañera tuvo una fractura de tabique nasal, dejando su hueco a Laura Sánchez y Cecilia Zarzuela. Ambas habían formado parte del último éxito continental junto a Noelia Montero, las hermanas Laura e Irene Córdoba, Ale de Paz, Antía Pérez, María Sanz, Irene Samper y Dany Domingos.

Además, en la convocatoria de 16 futbolistas ya le falta a Clàudia Pons otra pieza clave como Ana Luján, la jugadora con más partidos en la historia de la selección, que sufrió el pasado mes de agosto una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

«Desde que hemos pisado Filipinas, se nota algo diferente. Es el mayor reto al que nos enfrentamos, un Mundial, algo que no hemos vivido nunca y se nota el aura que tiene ese nombre. Va a haber muchísima emoción, los nervios y los sentimientos van a estar muy presentes», advirtió Pons en declaraciones en la web de la RFEF.

La entrenadora reconoce que llegar a esta Copa del Mundo ha sido un camino largo y por ello siente «responsabilidad por todas esas personas que no han podido vivir eso tanto en el 40x20 como en el banquillo». «Llevamos encima el trabajo de todas esas generaciones, de las que han imaginado poder estar aquí y que por un motivo u otro no están», apuntó.

Galicia está más presente que nunca en el torneo. Cuatro jugadoras de la comunidad se encuentran en Filipinas. Ale de Paz (natural de Neda y jugadora del Poio), Antía Pérez (Laza, jugadora del Castro Bloques Cando), Marta López «Martita» (A Coruña, jugadora del Poio) y Vane Sotelo (Ourense, jugadora del Alcorcón). La última es una de las grandes referencias de este equipo como lo acredita el hecho de que con 92 goles en la máxima goleadora de la historia de la selección femenina de fútbol sala. En su puntería hay muchas de las esperanzas de este equipo que hoy comenzará su andadura en un torneo en el que aspira a ser la primera en colocar la estrella de campeona del mundo en su camiseta.