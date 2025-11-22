Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Club Sieiro muestra su evolución en los mundiales de gimnasia de trampolín en Pamplona

Los cinco deportistas del equipo vigués cerraron una notable participación en las modalidades de tumbling y doble minitramp

Ignacio Abalo, Olalla Montenegro, Keyla Pérez, Esther Pacheco (abajo). Pablo Martínez, Iván Estévez y Sara Penedo (arriba)

Cinco gimnastas del Club Sieiro Acrobacia Vigo han cerrado una notable participación en los mundiales júnior y sénior, disputados del 13 al 16 de noviembre en Pamplona, donde han representado a España en las modalidades de tumbling y doble minitramp.

En categoría AG1 de tumbling, Keyla Pérez e Ignacio Abalo firmaron el 12º y el 10º puesto mundial en su debut internacional, mientras que en AG2 Olalla Montenegro fue 11ª en doble minitramp y 34ª en tumbling. Completaron la actuación del club la experimentada Esther Pacheco, 27ª en doble minitramp y que alcanza ya ocho participaciones mundialistas, y Pablo Martínez, 21º en tumbling y 28º en doble minitramp, que refrenda así su progresión tras el cuarto puesto europeo y la plata por equipos logrados en 2024 con la selección española.

Los técnicos Sara Penedo e Iván Estévez subrayaron que, más allá de los puestos, el campeonato confirma la evolución deportiva y personal de los jóvenes gimnastas del club vigués.

