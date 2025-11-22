El Club Sieiro muestra su evolución en los mundiales de gimnasia de trampolín en Pamplona
Los cinco deportistas del equipo vigués cerraron una notable participación en las modalidades de tumbling y doble minitramp
Cinco gimnastas del Club Sieiro Acrobacia Vigo han cerrado una notable participación en los mundiales júnior y sénior, disputados del 13 al 16 de noviembre en Pamplona, donde han representado a España en las modalidades de tumbling y doble minitramp.
En categoría AG1 de tumbling, Keyla Pérez e Ignacio Abalo firmaron el 12º y el 10º puesto mundial en su debut internacional, mientras que en AG2 Olalla Montenegro fue 11ª en doble minitramp y 34ª en tumbling. Completaron la actuación del club la experimentada Esther Pacheco, 27ª en doble minitramp y que alcanza ya ocho participaciones mundialistas, y Pablo Martínez, 21º en tumbling y 28º en doble minitramp, que refrenda así su progresión tras el cuarto puesto europeo y la plata por equipos logrados en 2024 con la selección española.
Los técnicos Sara Penedo e Iván Estévez subrayaron que, más allá de los puestos, el campeonato confirma la evolución deportiva y personal de los jóvenes gimnastas del club vigués.
