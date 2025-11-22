El Carballal descansa después de su primera victoria

Semana de descanso para el AD Carballal por el parón de selecciones. En este caso, llegó en el mejor momento, ya que el equipo vigués logró la primera victoria de la temporada y se liberó de la presión extra que tenía encima. Además, dispondrá de unos días más para recuperar a alguna de las jugadoras lesionadas. El 29 de noviembre regresa la competición para las viguesas en casa ante el BM Bolaños en un partido en el que tratarán dar continuidad a la victoria lograda hace ahora una semana y que no ha impedido que sigan en el último puesto.